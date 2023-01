Homem recebe defesa ao presentear namorado do filho melhor do que ao noivo da filha (Reprodução/Pixabay - Motaz Tawfik)

No Reddit, um homem relatou ter sido convidado para o jantar de aniversário do noivo de sua filha, mas não o conhecia muito bem. Sendo assim, resolveu presenteá-lo com um xeque de $100 e um cartão de boas-vindas por integrar à família. Entretanto, foi duramente criticado pela filha.

A mulher não gostou nada do presente ofertado pelo pai. De acordo com ela, seu pai teria dado um presente de aniversário melhor ao namorado do seu irmão, em comparação ao do noivo da filha.

O pai foi questionado se não gostava de seu genro, mas negou sua falta de apreço pelo homem. Para o namorado do filho, ele teria dado uma assinatura cara de um clube de queijos como presente de aniversário.

“Eu disse a ela que casamento e noivado não são os únicos status de relacionamento importantes. O irmão dela e o namorado estão em um relacionamento há quase cinco anos e moram juntos. Eu o conheço muito bem e sei que ele adora comida e gostaria do queijo do clube do mês. Eu não sabia o que o noivo dela gostaria. Nada realmente se destacava como uma boa ideia como o clube do queijo”, disse ele.

Defesa nas redes

Embora o pai tenha justificado a seleção de presentes, a filha afirmou que parecia falta de esforço. Mesmo tendo se desculpado com a mulher, ela ainda acredita não ter feito nada de errado.

Na seção de comentários da plataforma, diversos usuários da rede depositaram suas opiniões. “Sua filha simplesmente não quer admitir que o noivo dela não existe há tanto tempo”, criticou um deles, sendo o comentário mais votado até o momento.

“Você não foi babaca. Eu gostaria que minha sogra me desse um cheque de $ 100. Ela só me dá ansiedade”, brincou outro redditor.

“Parece-me que a tua filha não se esforçou para que conhecesses melhor o noivo dela. Mesmo assim, ela não deve fazer você parecer que fez algo errado. Parece que você escreveu uma nota legal com o cartão e eles estão tirando isso do contexto.

Além disso, não consigo imaginar ser tão rude para reclamar de um presente de $ 100. Ele pode comprar muito queijo com isso”, pontuou mais um internauta.

“$100 dificilmente é um péssimo presente de aniversário. Tenho certeza que no ano que vem vou conhecê-lo melhor e dar a ele algo mais pessoal. Além disso, não era para ser assim, mas ela poderia ter me ajudado e me apontado na direção certa”, disse o pai.