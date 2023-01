Professor se irrita após ser orientado a comprar ‘roupas novas para trabalhar’

Um jovem professor ficou completamente incomodado diante dos comentários feitos por uma de suas professoras assistentes. Segundo relato, feito por ele no Reddit, a mulher insiste em sinalizar sempre que sua roupa íntima aparece durante o trabalho e até mesmo chegou a levar estes comentários para seu chefe.

De forma anônima, o jovem conta que tem 22 anos e é professor principal em uma sala de aula com crianças de 3 anos, por este motivo ele conta com o apoio de duas outras professoras auxiliares, com mais idade do que ele.

“Como corro muito e faço atividades com as crianças, meus diretores me orientaram a usar roupas esportivas no trabalho, então eu uso uma camiseta e shorts esportivos ou calças para praticar exercícios”, conta.

“Sou muito alto, e como lido com crianças constantemente eu preciso me abaixar para falar de igual para igual com elas. Quando faço isso, em alguns momentos, minha roupa íntima acaba aparecendo no vão entre meu short e minha camiseta, o que faz com que uma das auxiliares acabe realizando diversos comentários inapropriados sobre as cores das minhas cuecas”, conta o homem.

Ele ficou revoltado!

Apesar de relatar que seu chefe já o acompanhou diversas vezes na sala de aula e nunca fez qualquer tipo de comentário sobre suas roupas, o professor revelou que recentemente recebeu alguns apontamentos negativos.

“Minha chefe disse que a professora assistente em questão fez algumas reclamações sobre minha roupa. Ela então sugeriu que eu use peças íntimas mais ‘discretas e com cores neutras’”.

“Além de ser embaraçoso ouvir minha chefe falar sobre minhas roupas íntimas, eu fiquei em uma situação na qual literalmente precisaria comprar diversas peças já que as que eu tenho são todas coloridas”, conta o homem.

“O problema não é a cueca aparecer, o que ela mesma disse ser natural devido a postura que preciso adotar no trabalho, mas sim as cores chamativas. Estou errado em ficar envergonhado com isso e em ignorar esse pedido?”, finalizou.

Para os usuários do Reddit, ele deve reclamar com seus superiores sobre os comentários inapropriados feitos pela assistente.

“Diga a seus chefes que você está se sentindo assediado pela sua assistente por conta dos comentários feitos por ela sobre suas roupas íntimas. Isso é um tipo de assédio e eles não podem exigir que você mude suas roupas por causa dos comentários inapropriados”, comentou uma pessoa.

“Sua professora assistente está sendo completamente inapropriada! Não é como se você estivesse mostrando suas roupas íntimas propositalmente ou como se tivesse imagens vulgares nas peças! Tenho certeza que as próprias crianças tem contato com peças coloridas”, comentou outra.