Noiva proíbe a melhor amiga de ir ao casamento por ser uma festa ‘sem crianças’

É compreensível que muitos casais não queiram a presença de crianças pequenas e bebês em seu grande dia como forma de prevenir possíveis barulhos e interrupções. No entanto, uma noiva decidiu levar a extremos a realização de um “casamento sem crianças” e proibiu qualquer pessoa com menos de 21 anos de idade de comparecer ao seu casamento.

Conforme publicado pelo The Mirror, a proibição incluiu até mesmo uma das melhores amigas da noiva, que tem apenas 20 anos de idade.

Contando sua história no Reddit, a noiva, que tem 22 anos, explicou suas motivações: “Decidimos que teremos um casamento sem filhos, permitido somente para pessoas acima de 21 anos de idade”.

“Tenho uma amiga de 20 anos que precisei deixar de fora da lista de convidados por causa disso. Depois de saber que todos os amigos foram convidados, menos ela, minha amiga ainda veio me confrontar e exigiu saber os motivos pelos quais não foi convidada para a celebração”.

Ela ficou extremamente chateada

Seguindo com seu relato, a noiva conta que justificou sua escolha para a amiga afirmando que não quer ter preocupações em seu casamento, isso inclui pessoas menores de 21 anos tendo acesso a bebidas alcóolicas durante a celebração.

“Minha amiga começou a me acusar de ser uma péssima amiga. Ela disse que mesmo tendo menos de 21 anos nós duas já bebemos juntas e que isso não deveria ser um problema para mim, mas eu disse que as coisas eram diferentes na época já que nós duas éramos menores de idade”, conta a noiva.

“Agora que sou adulta eu sei que tenho a responsabilidade de evitar o consumo de álcool por menores e, como noiva, me sinto no direito de ter um casamento sem menores. Ela não aceitou minha escolha e passou a fazer comentários maldosos sobre mim para os nossos amigos, dizendo que estou me sentindo superior a todos por estar me casando”.

Para os usuários do Reddit, a amiga da noiva está coberta de razão. “É estranho você considerar uma pessoa 2 anos mais nova do que você como uma criança sendo que você se considera com idade suficiente para casar”.

“Neste ponto ela deveria se considerar sortuda pela sua atitude a fazer se distanciar de você. O fato dela dizer isso na frente de todos garante que eles concordam, mas que não vão dizer na sua frente porque você está agindo feito uma noiva neurótica”, finalizou outra pessoa.