‘Fui de Americanas’: entenda o termo utilizado pelos brasileiros no Twitter

Um novo termo está dando o que falar no Twitter. Depois que expressões como “foi de comes e bebes” e “foi de arrasta pra cima” se popularizaram como formas de dizer que alguém morreu ou que algo acabou, chegou a vez do termo “Fui de Americanas” ganhar as redes sociais como uma maneira de explicar que a pessoa está com o orçamento apertado, ou quebrado.

Fazendo referência a crise da rede varejista, a expressão vem ganhando força nos últimos dias após as notícias sobre a dívida bilionária da Americanas que já passa de R$40 bilhões. Com a divulgação do pedido de recuperação judicial da Americanas, o termo caiu na graça dos brasileiros, e chegou a entrar para os trending topics do Twitter.

Entre os usuários da rede social, a expressão ganhou força e tom de deboche, gerando uma série de comentários, avisos e até mesmo novas maneiras de recusar convites para qualquer atividade que envolva gasto de dinheiro. Confira algumas publicações:

Criaram o termo “Fui de Americanas” pra decretar falência econômica KKKKKKKKKK



eita como os tuiteiros não prestam — doug (@uaudg) January 18, 2023

o fui de americanas pra mim deveria ser tombado como patrimonio nacional — Cami (@milasilvafs) January 18, 2023

Não me chamem pra absolutamente nada até abril. NADA "ah Jaci mas é só um café" vc vai pagar? Caso contrário é NÃO. Fiz os cálculos de todas as coisas que já topei ir, e fui de Americanas. Não estou aceitando novos convites, o que estiver marcado, permanece. — Namastreta (@jaciarabri) January 17, 2023

Entenda o meme ‘Arrasta pra cima’

A expressão “Arrasta pra cima” se tornou popular graças a funcionalidade dos stories do Instagram, utilizada por influenciadores e marcas para direcionar seus seguidores para links externos vinculados ao seu conteúdo.

Inicialmente, a mecânica tinha a finalidade de facilitar ações publicitárias e parcerias, mas rapidamente se popularizou e passou a ser uma forma de redirecionamento para conteúdos publicados e divulgados em outras plataformas sem que necessariamente estejam relacionados com publicidade, venda ou divulgação.

No entanto, foi em 2022 que a expressão “Arrasta pra cima” recebeu um novo significado e passou a ser utilizada como forma de explicar que algo chegou ao fim. Na maioria dos casos, o termo é relacionado com o final de festas, eventos, ações e atividades, mas teve quem também o utilizasse para falar de pessoas que faleceram como forma de diminuir o impacto da notícia.

Assim como “foi de arrasta pra cima”, “foi de comes e bebes” e “fui de Americanas”, outros termos também se popularizaram, veja alguns:

Depois de quase dois anos sendo usado o tempo todo, nosso mixer baratinho de 200w foi de base — vitória (@wxrmskin) January 20, 2023