Esposa mente para o marido e justifica: ‘Estou salvando a vida dele’

Uma mulher afirmou ter tomado medidas extremas para tentar ajudar o marido a mudar seu estilo de vida. Segundo relato feito no Reddit, ela afirmou que o companheiro só teria mais quatro meses de vida caso se recusasse a mudar de hábitos.

Conforme relato compartilhado pela mulher, ela e o companheiro estão juntos há 20 anos e durante todo este tempo ela afirma que nunca o viu se preocupar com a própria saúde. “Ele come muito fast food, bebe muito e prefere ficar deitado no sofá ao invés de sair de casa”, conta.

A mulher então revela que meses atrás o marido precisou ser levado às pressas para o hospital depois de passar mal após uma discussão entre os dois.

“Ele foi levado de ambulância e, depois de algumas horas de nervosismo, diagnosticado com refluxo. O médico disse que ele poderia aliviar os sintomas comendo de forma saudável e parando de beber, mas no dia seguinte meu marido já estava bebendo e comendo fast food de novo. Ele não entende que em algum momento pode ter um ataque cardíaco por conta de seus hábitos”, conta a mulher.

Ela decidiu mentir

Seguindo com seu relato, a mulher conta que após chegar do hospital recebeu a ligação de uma amiga próxima que perguntou sobre seu marido.

“Como ela é médica nós acabamos conversando com alguns termos médicos e meu marido acabou ouvindo e pensando que eu estava falando com seu médico”.

Ela então decidiu aproveitar a oportunidade e contar uma mentira para o marido na esperança de fazê-lo mudar de hábitos: “Eu menti e disse a ele que seus exames de sangue estavam realmente ruins e que se não mudasse de hábitos drasticamente ele teria apenas mais 4 meses de vida”.

“No dia seguinte ele era uma pessoa diferente. Foi a academia, passou mais tempo com nosso filho, perdeu peso e até parecia mais feliz”.

“Mas um dia cheguei em casa e o encontrei com uma garrafa de álcool na mão. Ele disse que tinha descoberto a mentira depois de falar com seu médico na academia. Agora ele está furioso comigo e afirma que não fiz isso para o bem dele. Ele não consegue ver que não mudaria sem uma forte motivação e está até cogitando pedir o divórcio”, finaliza a mulher.

Para os usuários da plataforma, ela realmente exagerou: “Você deixou seu marido com medo de morrer quando ele não estava correndo risco de vida. Acho que eu também não perdoaria alguém por isso”, comentou uma pessoa.

“Ele não confia mais em você e você deu motivos a ele para não confiar. Quando a confiança acaba, a parceria também”, comentou outra pessoa.

“Ele pode ter mudado fisicamente, mas não consigo nem pensar no impacto mental que isso teve sobre ele”, finalizou uma terceira.