‘Bebê gigante’ nasce com mais de 7 quilos em Parintins

No último dia 10 de janeiro, uma mãe de Santa Catarina se surpreendeu ao dar à luz a bebê que pesava 5 quilos, e parece que em 2023 mais bebês ‘resolveram’ nascer bem grandinhos.

Dessa vez o caso aconteceu em Parintins, região do Amazonas, e o ‘bebê gigante’ se tornou o maior bebê nascido no município. Angerson Santos nasceu pesando 7,328 quilos e com 59 centímetros, com o peso sendo o dobro da média comum, que é de 2,5 a 4 quilos.

O nascimento ocorreu na última quarta-feira (18), no Hospital Padre Colombo, no município de Parintins, interior do Amazonas, e surpreendeu a família e a equipe médica. Segundo registros, é o maior bebê nascido na região.

O hospital informou, por meio de nota, que a mãe Cleidiane Santos dos Santos, 27 anos, deu entrada no hospital na terça-feira (17) para uma consulta de acompanhamento. Porém, o obstetra observou que o bebê era muito grande para o tempo ode gestação. Dessa forma, no dia seguinte foi submetida a um parto por meio de cesárea.

Enxoval não vai servir

Como o o enxoval que pais de Angerson compraram não vai servir devido ao tamanho do filho, o hospital lançou uma campanha de arrecadação para ajudar a família. O intuito é arrecadar fraldas extra G e roupas de tamanho 9 meses e 1 ano.

Outro gigantes

Não é a primeira vez que o município registra o nascimento de um bebê com tamanho que surpreende. Segundo o G1 Amazonas, em 2014 foi registrado o nascimento de Pedro Aluízio, que nasceu com 6,740 quilos e 47 centímetros.

“Com a chegada desse bebê, todas as pessoas aqui comentaram. Ele trouxe uma grande emoção. Algo diferente. Deixou essa novidade, essa grandeza. Não deixa de ser uma criança recorde, um bebê gigante. A médica disse que esse é o segundo caso aqui e é o maior já nascido em Parintins. O nascimento dele trouxe muita emoção para todos”, diss o tio Raimundo Rodrigues na época.

Outro caso aconteceu em 2011. Cristiane Evangelista, com 31 anos na época, deu à luz a uma bebê de 6,120 quilos e 56 centímetros,