Avó anuncia o nome do neto antes da hora e causa uma grande confusão

Uma mulher relata estar passando por momentos delicados com sua mãe depois de uma grande confusão durante seu chá de bebê. Segundo ela, a mãe agiu contra sua vontade e revelou o nome do bebê para os familiares antes mesmo de saber se o casal estava certo de sua escolha.

Conforme publicado pelo The Mirror, a jovem foi até o Reddit para pedir a opinião dos demais usuários da plataforma sobre a maneira como lidou com a atitude de sua mãe.

Em seu relato ela explica que não foi a primeira vez que a mãe passou por cima de seus desejos sobre a gravidez. Anteriormente ela ignorou os pedidos do casal para esperar a marca de 11 semanas antes de anunciar a gestação e divulgou a gravidez da filha por meio de uma publicação nas redes sociais, que foi removida após diversas discussões entre as duas.

A situação voltou a se complicar quando o casal descobriu o sexo do bebê e começou a receber diversos questionamentos sobre o nome escolhido pela criança. Pelo histórico de sua mãe e querendo evitar anúncios precoces, ela decidiu dar um nome falso e disse que o filho se chamará “John”, mas pediu segredo sobre a escolha do casal.

Ela teve uma surpresa desagradável

Após contar o nome falso para sua mãe, a mulher pediu diversas vezes que o nome fosse mantido em segredo pois eles desejavam anunciá-lo somente após o nascimento do bebê. No entanto, durante o chá de bebê, ela percebeu que algo estava errado.

“Minha mãe, tias e primas fizeram um chá de bebê para nós. Tudo estava normal e tranquilo, mas reparei algumas pessoas sussurrando e apontando para os presentes. Somente quando comecei a abrir foi que entendi o motivo”.

“Os primeiros presentes eram itens da nossa lista, mas logo abri o presente do meu primo e entendi o que estava acontecendo. Era um conjunto de cobertores com um monograma. Quando abri o presente da minha tia dei de cara com uma moldura decorativa com o nome ‘John’. Fiquei magoada com minha mãe, que fez questão de deixar tudo ainda pior ao se levantar e anunciar: ‘Eu sei que ela não queria compartilhar até depois do nascimento, mas o nome do bebê é John!’”.

“Foi uma situação estranha. Eu levantei e disse baixinho para minha mãe que o nome do bebê não era John e que dissemos isso somente para ela parar de pressionar sobre o nome. Ela ficou envergonhada, resmungou alguma coisa e saiu com minhas tias e primas”, conta a mulher.

Desde então ela recebeu diversas mensagens de seus familiares criticando sua atitude, mas os usuários do Reddit a apoiaram.

“Sua mãe provou que não é confiável e que ignora suas vontades. Você não queria mentir para ela, mas foi obrigada a fazer isso pela insistência dela. Lamento que ela tenha tão pouco respeito por você”, comentou uma pessoa.

“Você não a envergonhou, ela fez isso sozinha. Isso não teria acontecido se ela não desafiasse suas vontades. O nome do bebê não é da conta de ninguém”, comentou outra.