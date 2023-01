Após ultimato, pai decide não participar do casamento da filha

Casamentos sempre são motivos de celebração, mas alguns pequenos detalhes podem rapidamente transformá-los em uma grande confusão. Recentemente um pai passou por uma situação deste tipo depois de receber um ultimado da filha biológica sobre sua participação no casamento dela.

Conforme relato feito pelo homem no Reddit, a filha biológica descobriu que ele pretende comparecer ao casamento da enteada no dia seguinte a celebração do casamento dela.

Sem se identificar, o pai conta que se divorciou da mãe de seus filhos há mais de 20 anos, quando eles tinham apenas 10 anos de idade. Depois disso, ele se casou com a atual esposa que na época era mãe de uma menina de 3 anos. “Não preciso dizer que ela também é minha filha e que a trato como se fosse biologicamente minha mesmo não sendo”.

“Minha filha biológica vai se casar em uma sexta-feira, e minha enteada se casa no dia seguinte. Elas não fizeram isso propositalmente já quem não tem contato uma com a outra, foi apenas uma coincidência”.

“Enquanto minha enteada me pediu para levá-la até o altar, no casamento da minha filha biológica eu serei um mero convidado já que ela escolheu ser acompanhada pelo irmão. Eu disse a ela que ficaria feliz em ir a seu casamento mesmo como convidado, mas que não poderia ficar para as comemorações realizadas após a celebração, fato que a desagradou”.

Ela não aceitou a postura do pai

Segundo relato, mesmo sabendo que o pai participaria da cerimônia e da recepção de seu casamento, a jovem não gosto de saber que ele não estaria presente no pós-festa e no almoço oferecido no dia seguinte, e deu um ultimato a ele.

“Ela disse que ou participo de tudo ou posso simplesmente não ir. Como é de se supor, eu pedi desculpas e disse que não irei, mas fiz isso apenas depois de tentar estabelecer um meio-termo”.

“Não estou arrependido da minha escolha, mas agora não sei como lidar com as reações de todos. Agi errado ao tomar essa decisão?”, questiona o homem.

Leia também: Noiva proíbe a melhor amiga de ir ao casamento por ser uma festa ‘sem crianças’

Para os usuários do Reddit, ele agiu corretamente ao tentar propor uma solução para participar das duas celebrações.

“Você ofereceu uma solução razoável, mas sua filha ficou descontente e te deu um ultimato o fazendo escolher entre seus filhos, então ela foi a errada da história”, comentou uma pessoa.

“A filha que você criou o quer no casamento, enquanto a que você gerou o quer como convidado e exige que você ignore a outra. Definitivamente sua enteada é mais razoável do que sua filha”, finalizou outra pessoa.