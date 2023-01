Prepare os lencinhos! Menino emociona o padrasto após pedir para ser adotado por ele

Sabe aqueles vídeos que aquecem o coração? Foi exatamente um destes que viralizou recentemente no TikTok e emocionou os internautas. O registro, publicado por uma mulher identificada como Jolley Katie (@/jolleykatie17), mostra o momento exato em que seu filho pede para o padrasto adotá-lo como pai.

No vídeo, que já acumula 23,7 milhões de visualizações na rede social, quase 3 milhões de curtidas e dezenas de comentários, é possível ver o homem sentado no que parece uma lanchonete, enquanto recebe um presente do enteado. O homem se diverte enquanto abre o embrulho, sem ter ideia do que o espera.

Na sequência, quando retira o presente e entende do que se trata, o marido de Jolley não consegue segurar as lágrimas e cai no choro com as mãos no rosto, ao mesmo tempo que se inclina em direção ao garoto para abraçá-lo.

“Meu menino pedindo a seu pai bônus para adotá-lo. Meu coração está tão cheio. Obrigada por amar meu filho como se ele fosse seu” escreveu Jolley na legenda. Já em um mesmo registro, só que desta vez sem a música ao fundo, a mulher confirmou que o marido aceitou o pedido do garoto e que eles estavam chorando demais para continuar filmando.

Assista:

Nos comentários do vídeo, internautas se emocionaram com a reação do homem. “É a demonstração máxima de amor e respeito que um menino que não é seu filho biológico pode lhe dar. Simplesmente lindo” escreveu um usuário.

“Acabei de perder o meu pai, então ver uma criança ganhar um, coloca um sorriso no meu rosto e lágrimas nos meus olhos” contou o segundo perfil.

“Mano, a cara do menino de expectativa e ver um homem tão grande quebrar assim, pelo amor de Deus. Das boas histórias que merecem ser contadas” acrescentou o terceiro.

“Deve ser uma das melhores coisas que podem acontecer com você na vida: ser escolhido como pai” disse mais um.

Caiu um cisco por aí também?

· · ·

Leia também:

https://www.novamulher.com/noticias/2023/01/18/veterinaria-viraliza-apos-mostrar-jeito-fofo-que-acalmou-um-cachorrinho-que-havia-acabado-de-acordar-de-uma-anestesia/

https://www.novamulher.com/noticias/2023/01/16/video-casal-viraliza-no-tiktok-apos-resultado-do-cha-revelacao-confundir-internautas-acho-que-o-teste-deu-negativo/

· · ·

Siga e compartilhe

Você gostou deste conteúdo? Então siga a NOVA MULHER nas redes sociais para acompanhar mais novidades e ter acesso a publicações exclusivas: estamos no Twitter, no Instagram e no Facebook.

Aproveite e compartilhe os nossos textos. Seu apoio ajuda a manter este site 100% gratuito. Cada contribuição é muito valiosa para o trabalho da nossa equipe de redatores e jornalistas.