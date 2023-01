Pai critica filha após não gostar do jantar preparado pela jovem

Um pai recebeu duras críticas na internet depois de revelar a forma como reagiu ao jantar preparado por sua filha. Segundo relato, ele afirmou que a comida feita por ela era “horrível” e não ofereceu qualquer tipo de ajuda ou apoio para a jovem aprimorar seus conhecimentos de culinária.

Conforme publicado pelo The Mirror, o próprio pai foi o responsável por levar a história ao Reddit, onde pediu a opinião dos demais usuários sobre sua reação diante do jantar preparado pela filha.

“Todos os domingos nós fazemos um jantar em família e minha esposa é quem prepara a refeição, mas neste final de semana uma das minhas filhas perguntou se poderia testar uma receita de pizza caseira e nós concordamos”.

“Acontece que a pizza dela era completamente horrível! Apesar disso, minha esposa e meus outros filhos a elogiaram. Eu não consegui fazer o mesmo e quando ela me perguntou se eu gostei, disse que estava horrível”, conta o pai.

Ele não soube esconder a decepção

Preocupado com a possibilidade de precisar lidar com novos preparos culinários feitos pela filha, o homem afirma que falar a verdade era essencial naquele momento.

“Ela ficou chateada e foi para o quarto, depois todos na mesa me criticaram, mas eu disse que se a elogiasse ela continuaria fazendo sua pizza e a última coisa que eu quero é ser obrigado a comer uma pizza ruim todos os domingos. Depois disso, eles disseram que eu arruinei o nosso jantar e ficaram irritados comigo”, conta.

Para os usuários do Reddit, ele realmente exagerou ao dar sua opinião sobre a pizza da filha.

“Você poderia ter feito uma crítica construtiva mostrando exatamente o que não gostou na pizza. Ela é jovem e está aprendendo a cozinhar. Você provavelmente a desencorajou a fazer novas tentativas”, comentou uma pessoa.

“Existe a forma certa e a forma errada de lidar com as falhas, você escolheu a errada. Em vez de ensinar sua filha a aprimorar seus conhecimentos, você a ensinou a desistir diante do primeiro erro”, comentou outra.