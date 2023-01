‘Não consigo parar de chorar’, afirma mulher após ninguém aparecer no chá de bebê

Nos últimos dias um vídeo está comovendo diversas pessoas no TikTok. No registro, compartilhado pela conta @spin.in.circles é possível acompanhar a história de uma mãe que ficou extremamente magoada ao descobrir que ninguém compareceria ao seu chá de bebê.

Segundo relato, compartilhado pelo The Mirror, a melhor amiga da mulher foi a responsável por organizar a comemoração e por compartilhar o registro na plataforma. Admitindo que a amiga “merecia muito mais”, ela decidiu contar o ocorrido para seus seguidores e rapidamente conquistou mais de 700 mil visualizações.

“As pessoas podem ser frias. Ela merece muito mais do que isso...”, escreveu a mulher na legenda do vídeo.

Na gravação ela relata: “Você passa semanas preparando o chá de bebê da sua melhor amiga. Nós estávamos completamente animadas para o evento e eu fiz todas as decorações divertidas, mas horas antes do evento as pessoas começaram a mandar mensagens para ela”.

Elas cancelaram a presença na última hora

Em determinado momento do vídeo a mulher passa a compartilhar imagens de uma troca de mensagens com sua amiga, onde a futura mamãe aparece preocupada com a possibilidade de ninguém aparecer para seu chá de bebê.

“Estou ficando sobrecarregada, todos estão mandando mensagens pedindo desculpas e dizendo que não vão poder ir”, dizia uma das mensagens.

“Ao todo 17 pessoas enviaram a confirmação, mas nenhuma delas veio. De alguma forma minha amiga conseguiu sorrir, mas eu sei que seu coração estava partido e mesmo se mantendo firme no dia, sei que ela não ficou bem”, conta.

Em uma outra troca de mensagens, ela confirmou suas suspeitas: “Não consigo parar de chorar. Meu rosto e meus olhos estão tão inchados que mal consigo abri-los”, revela a amiga grávida.

Leia também: Mulher finge gravidez para conseguir obter a licença maternidade

Irritada com a postura dos convidados, a organizadora decidiu compartilhar uma mensagem na página do evento, criada por ela. “É importante avisar com antecedência se você não vai comparecer a um evento. 17 pessoas confirmaram presença e nenhuma veio. Eu entendo que a vida acontece, então não se comprometa com eventos se você não tem certeza. Teria sido mais fácil reagendar”.

Entre os diversos comentários feitos no vídeo, vários pessoas compartilharam suas mensagens de carinho e apoio.

“Um amigo como você vale mais do que os 17 que não apareceram”, comentou uma pessoa.

“Aconteceu o mesmo comigo. Não é sobre os presentes e sim sobre não cumprir com sua palavra”, comentou outra.