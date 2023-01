Homem se enfurece após esposa acordá-lo no meio de um cochilo

Um casal se viu em meio a uma grande discussão depois que a mulher decidiu acordar seu marido para ajudá-la a resolver alguns problemas com seu carro. Irritado por ter o sono interrompido, o homem alegou que a companheira não se importa com sua saúde.

Conforme publicado pelo The Mirror, o caso chamou a atenção dos usuários do Reddit depois que a esposa compartilhou a reação do marido em um tópico da plataforma.

De forma anônima, ela conta que não pensou em outra solução para o problema já que o marido “tem uma sólida experiência” com mecânica automotiva.

“Era perto das 13 horas e meu marido estava dormindo depois de ter trabalhado no turno da noite. Eu precisava sair para ir ao noivado de uma amiga, mas meu carro simplesmente não pegava. Como meu marido tem experiência com carros, eu o acordei e pedi ajuda para descobrir o que estava acontecendo”, conta a mulher.

Ele não gostou de ser acordado

Segundo a mulher, o homem não se recusou a ajudá-la, mas também não ficou contente em “perder” mais de 1 hora de descanso para solucionar o problema.

“Quando o acordei ele me disse que precisava dormir, mas ainda assim acabou levantando e indo dar uma olhada no carro. Aparentemente levaria mais de uma hora para ele conseguir resolver e meu marido me disse para chamar um Uber. Acontece que eu não queria aparecer na casa da minha amiga de Uber, então pedi a ele para arrumar o carro, o que levou mais de 1 hora, mas ainda terminou a tempo do evento”.

“Mais tarde, depois que cheguei em casa, ele ficou irritado comigo e disse que eu o obriguei a arrumar o carro enquanto ele deveria estar dormindo. Ele também disse que não era um simples cochilo já que ele estava trabalhando no turno da noite. Eu falei que não tinha problema já que ele poderia dormir naquela noite, mas ele começou a me ignorar. Eu fiz algo errado?”.

Para os usuários do Reddit, ela desconsiderou totalmente a saúde de seu marido.

“A saúde do seu marido deveria ser mais importante do que a forma como você se locomove até uma festa. Da próxima vez deixe ele dormir e pegue um Uber”, comentou uma pessoa.

“Foi egoísmo de sua parte! Seu marido estava exausto do trabalho e você o acordou para arrumar o seu carro. Você deveria ter ido de Uber e se preocupado em saber se ele estava bem”, comentou outra.

“Os humanos precisam dormir para serem funcionais. Sem o sono adequado uma pessoa fica de péssimo humor e vai se sentir mal. Acho que você errou, seja mais atenciosa com o horário de trabalho e descanso dele”, finalizou uma terceira.