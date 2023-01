Homem alimenta bebê com tempero apimentado e provoca raiva na esposa

Um pai resolveu mudar a alimentação do filho assim que a criança completou seis meses de idade. Contudo, o bebê não se agradava pela comida apresentada. Segundo o homem, o pediatra comentou que as crianças gostam de comer o que os pais comem. Desde então, passou a dividir sua comida com a criança.

Depois da mudança de alimentação do bebê, nem todos ficaram felizes com a história. De acordo com relato, a mãe se opôs ao estilo de vida da criança adotado pelo pai e se desentenderam. O relato foi compartilhado em um canal do Reddit, por meio do usuário u/SpicyAndCinnamon.

“Nosso pediatra disse que os bebês gostam de comer o que os pais comem, então comecei a dividir a comida com ele. O problema é que o purê de batata doce e cenoura é nojento. Então coloquei canela na batata-doce e um pouco de alho em pó e pimenta nas cenouras, só um pouquinho para ficar palatável”, iniciou o relato na plataforma.

Desentendimento com a esposa

De acordo com o relato, o pai afirmou ter pesquisado sobre os alimentos serem seguros para o bebê. Ele revelou que comeu com a criança e foi incrível. O texto aponta que a criança também passou a dormir melhor.

“No entanto, minha esposa ficou furiosa quando me viu colocar canela na batata-doce”, desabafou o internauta. “Ela disse que não era seguro para o bebê e eu nunca deveria ter feito isso sem consultá-la.”

Embora tenha explicado que pesquisou sobre os alimentos ofertados ao filho, a mulher revelou que não se importava, já que “os instintos maternos são mais importantes”.

“Perguntei sobre meus instintos, e ela disse que eu não tinha nenhum. Falou que as mães sabem instintivamente o que é bom para seus bebês. Essa coisa toda me deixou chateado, porque eu estava gostando de compartilhar o jantar com meu filho”, finalizou o desabafo.

