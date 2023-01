Casal é criticado pelo nome escolhido para a filha: ‘Parece uma marca de carro’

Um jovem casal foi duramente criticado na internet depois de revelar o nome escolhido para sua filha. Enquanto os pais ficaram apaixonados pelo nome da herdeira, alguns familiares foram completamente contra a escolha.

Conforme publicado pelo The Mirror, o caso viralizou depois que Bella revelou o nome de sua filha em um vídeo publicado no seu perfil do TikTok. Ela e seu namorado, Reason, são pais da pequena Polaris, que nasceu em julho de 2022.

“Quando contamos para nossos pais e amigos eles não gostaram do nome. Muitos pensaram na fabricante de carros”, conta Bella.

“Minha irmã foi uma das pessoas que realmente detestou o nome, mas depois que Polaris nasceu ela passou a gostar um pouco mais. Desde então, recebemos o apoio de muita gente e até mesmo minha mãe disse que acabou gostando, mas não sei se era mentira”, conta a jovem mãe.

Eles foram criticados

Depois de revelar o nome de sua filha, Bella conta que ela e o companheiro foram criticados por diversas pessoas.

“Muitas pessoas na internet não gostaram do nome. Recebemos diversos comentários negativos sobre nossa escolha e muitos disseram que ela será intimidada na escola por causa de seu ‘nome feio’”.

“Parei de ler os comentários pois são repletos de ódio. Eu não me importo de verdade com eles, mas ao mesmo tempo não são coisas agradáveis de ler”.

Leia também: Mãe confessa que tem um filho preferido e que ‘apenas suporta os outros dois’

Segundo ela, o nome da filha representa uma das grandes paixões do casal: a astronomia. Bella ainda conta que escolheram o nome Polaris para a filha por ser o outro nome utilizado para a Estrela do Norte, estrela apontada por Reason momentos antes de pedir a jovem em namoro.

“Nunca me arrependi de chamar nossa filha de Polaris. Para todas as pessoas que insistem em opinar sobre o nome do filho dos outros, lembrem-se que não é o seu filho e você não deve dar sua opinião a menos que te peçam. Se você ama um nome, siga com ele pois sua opinião é tudo o que importa”.