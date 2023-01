‘Até que a morte os separe’: casamento viraliza após tema inusitado chamar atenção

Um casal viralizou no TikTok depois de compartilhar imagens do seu casamento dos sonhos. Madi Danger e Jay Aspen decidiram fugir do tradicional para ter o “casamento mais heavy metal de todos os tempos”.

Conforme publicado pelo The Mirror, Madi e Jay se casaram no dia 16 de dezembro e quiseram garantir que a celebração fosse uma extensão do seu estilo pessoal. Para isso, eles precisaram mudar algumas coisas na tradição, incluindo a troca de alianças que foi substituída pela troca de guitarras.

O vídeo, mostrando momentos da celebração, foi compartilhado por Madi em seu TikTok e já conta com mais de 8 milhões de visualizações na plataforma. Nas imagens, é possível ver um pouco mais da estética da celebração.

Com um vestido branco vintage e um penteado característico dos anos 80, Madi teve um visual único em seu grande dia. “Nós dois amamos os anos 80 em geral, então tivemos muito metal e influência gótica em nosso casamento. Muito disso aconteceu naturalmente e um dos nossos principais objetivos era ter um casamento divertido e que não fosse estressante. Queríamos que fosse algo parecido com o nosso jeito”.

“Casamos em uma igreja de arquitetura gótica com pedras e vitrais incríveis. É lindo! Além disso, pela qualidade do vídeo, muitas pessoas acreditaram que o casamento era nos anos 80. Precisei ampliar bastante as imagens para garantir a aparência de um vídeo daquela época”, conta Madi.

Apoio da família

Apesar de garantir que a celebração tivesse as principais características do casal, a estética geral da celebração chocou a internet. No entanto, a escolha deles não foi uma novidade para a família de Madi, que afirma ter o total apoio de seus parentes.

“Sempre tem alguém que comenta ou fala que foi mesquinho e apenas estamos tentando ser diferentes, mas nós escolhemos fazer dessa forma e queríamos que fosse assim”, comenta a noiva.

“Tudo correu muito bem porque não foi estressante. Recebemos muitos comentários dizendo que foi o casamento mais metal de todos os tempos e muita gente amou a influência gótica”.

Entre os comentários, diversas pessoas elogiaram os noivos e a estética do casamento: “Esse foi o casamento mais metal e fofo que eu vi em toda a minha vida!”.

“Eu nem sei se vou casas, mas eu vou casar assim”, comentou outra pessoa.

“Eu realmente acreditei que esse era um vídeo de um casamento gótico dos anos 80! Parabéns ao casal”, finalizou uma terceira.