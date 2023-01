Após três meses de relacionamento ela descobriu que o namorado tem um filho

Após uma descoberta inesperada, uma mulher pode estar prestes a decretar o fim de seu relacionamento. Segundo relato, após três meses de namoro ela descobriu que o companheiro escondeu o fato de que tem um filho.

Conforme publicado pelo The Mirror, a mulher compartilhou sua história de forma anônima em um tópico do fórum online Mumsnet.

Contanto seu caso, ela explica que conheceu seu parceiro por meio de um aplicativo de relacionamentos e desde o princípio deixou bem claro em seu perfil que não se relaciona com homens que tenham filhos.

“Nós estamos saindo juntos há 3 meses e nos conhecermos por meio de um aplicativo de relacionamentos. Literalmente nos encontramos umas duas vezes por semana, no mínimo”, conta.

Por conta da frequência com que se encontram, ela afirma ter ficado preocupada quando o companheiro afirmou que não poderia vê-la ao longo de algumas semanas. No entanto, o motivo pode ser determinante para o futuro de seu relacionamento.

“Ele disse que passará estes dias com o filho enquanto a mãe do menino tira férias”, revela.

Ela ficou decepcionada

Chocada com a atitude do companheiro, a mulher afirmou ter ficado completamente decepcionada com a revelação principalmente por ter compartilhado com ele o fato de não desejava se relacionar com pessoas que tenham filhos.

“Fiquei chocada e magoada. Ele nunca mencionou o filho antes e eu deixei bem claro no meu perfil que não namoro pessoas com filhos”.

“Tenho uma condição médica que me faz precisar de fertilização in vitro ou de suporte médico para engravidar, e não vou conseguir autorização para receber auxilio para os procedimentos se o meu parceiro tiver um filho”, conta a mulher.

Sem saber como agir, ela então pediu o apoio de outras pessoas da plataforma.

“Ele mentiu para você e a mentira dele pode atrapalhar seus planos de ser mãe. É melhor terminar agora antes que vocês se apeguem demais”, comentou uma pessoa.

“Termine com ele! Ele foi completamente desonesto com você”, finalizou outra.