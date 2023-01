Vídeo mostra momento impressionante de sucuri-amarela no Pantanal

Com uma impressionante flora e fauna, o Pantanal se tornou um destino cobiçado por turistas do mundo todo e também por pessoas registram a vida selvagem de perto.

Esse é o caso do fotógrafo e cinegrafista, Henrique Olsen, conhecido por captar cenas raras nesta região do Mato Grosso do Sul com as suas lentes e compartilhar os vídeos nas redes sociais.

Uma das primeiras vezes que suas imagens surpreenderam a Internet, foi quando o registro de uma sucuri-amarela, que está na lista das maiores cobras brasileiras, foi flagrada completamente enrolada em um jacaré.

Dessa vez, trazemos mais uma cena impressionante, que mostra como uma sucuri-amarela fêmea é disputada pelos machos na época de reprodução.

“A maior dentre essas Sucuris é a fêmea, que está liberando seu feromônio para atrair o máximo de machos possível. Após esse cortejo, o macho que conseguir alcançar a cloaca da fêmea primeiro será o que conseguirá copular. Me siga para mais e já comenta aí quantas Sucuris você contou no vídeo”, escreveu em seu Instagram.

Veja a seguir as imagens diretamente do Pantanal:

Além de explorar o Pantanal, Olsen acompanha as onças-pintadas de perto há 2 anos, reunindo imagens impressionantes desses animais e explicando sua importância na natureza.

“Ao contrário de outros ecossistemas, onde o desmatamento para a agricultura já removeu os habitats mais adequados para as onças, o Pantanal ainda é amplamente preservado, dando um lar às onças. Por causa disso, o Pantanal abriga a maior densidade de onças do mundo, com um estudo de 2021 indicando que existem até 12,4 onças por 100 quilômetros quadrados de área úmida”, contou em seu perfil.

