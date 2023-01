Pedido de casamento durante salto de bungee jump quase tem final trágico

Um pedido de casamento quase teve um final trágico depois que o noivo, Marc Watson, deixou o anel cair de uma altura de 40 metros. No entanto, a proposta feita durante um salto de bungee jump, acabou tendo um desfecho inesperado.

Conforme publicado pelo The Mirror, Marc decidiu pedir sua namorada em casamento durante um salto de bungee jump em um cenário paradisíaco na Escócia.

No entanto, ao se ajoelha para fazer o pedido ele deixou o anel cair da plataforma, localizada a 40 metros de altura.

“Me ajoelhei emocionado em frente a Gayle e vi ela ficar extremamente surpresa com minha atitude. Mas a surpresa virou choque quando eu deixei cair o anel. Tive que fingir estar chocado como ela, mas eu sabia que era um anel falso escolhido propositalmente para fazer essa brincadeira com ela”, conta.

“O choque da queda do anel com o salto de bungee jump foi demais para ela, e eu precisei agir rapidamente para acalmá-la. Eu não tinha planejado essa reação e esperava que ela estivesse animada e surpresa, não chocada e chateada. Então eu pedi o anel oficial para a equipe e precisei corrigir as coisas”.

Tudo acabou bem

Segundo Marc, depois de revelar a farsa e fazer o pedido oficial, Gayle conseguiu se acalmar e seguiu para o salto.

“Na volta nós já estávamos com uma data em mente para o nosso casamento”, comentou.

Apesar dos momentos de tensão, até mesmo a noiva conseguiu ver o lado divertido da brincadeira: “Fiquei confusa com o que estava acontecendo. A música era muito alta e eu sou parcialmente surda de um ouvido, então foi difícil de entender”.

“Quando ele puxou o anel verdadeiro eu o chamei de idiota. Eu deveria ter entendido isso quando vi ele e a equipe dar risada”, conta.

Marc ainda afirma que todos já esperavam um pedido de casamento inesquecível, e inesperado, de sua parte: “Gayle sabe como eu sou, somos melhores amigos e estamos sempre brincando. Nossos amigos e familiares também não ficaram chocados com isso”.