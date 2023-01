“Não estou me casando com o passado dele”: Mulher se une com estuprador que conheceu na cadeia

Uma escocesa de 31 anos de Glasgow revelou ter se casado com um condenado a 20 anos de prisão por estupro nos Estados Unidos após tê-lo conhecido por apenas 9 meses na prisão, segundo notícia do Daily Mail.

Gemma Vásquez conheceu Lionel por intermedio de sua mãe, que dá aula de espanhol para a jovem pela internet e após troca de mensagens resolveu atravessar o oceano para encontrar pessoalmente na prisão. Oa dois começaram a namorar e rapidamente se casaram.

“O amor pode florescer, não importa quem você seja. Ele simplesmente me completa”, afirmou a escocesa.

O primeiro encontro do casal aconteceu em abril do ano passado, quando ela pode vê-lo por não mais de 3h por semana. Após três meses de namoro ele a pediu ema casamento. “Não estou me casando com o passado dele. Ele era muito jovem quando aconteceu. Ele está fazendo de tudo para melhorar. Você nunca pensa que a vida vai dar uma volta assim”, disse.

LEIA TAMBÉM: Mulher não ajuda com o casamento da enteada para cuidar da arara de estimação

Lionel Vásquez foi preso em 2011 e após cumprir boa parte da pena espera ser solto nos próximos 4 anos por bom comportamento. Ele cumpre pena na penitenciária de Virgínia.

“Eu ainda fico com frio na barriga toda vez que ele me liga ou seu nome aparece em uma mensagem. Estou sempre tão superanimada”, declarou Gemma.”Nós nos conectamos imediatamente, temos o mesmo senso de humor. Nós dois amamos a música dos anos 90 e temos os mesmos filmes favoritos”, completou ela.

O casamento foi realizado na penitenciária, sem testemunhas. Os dois garantem que seus famílias apoiam a união e eles planejam construir uma vida juntos em um país de língua espanhola assim que ele for libertado. “Desde que ela disse ‘sim’ tem sido um conto de fadas.”