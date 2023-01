Mulher desperta fúria em irmã após pedir pizza mesmo com jantar reservado

Uma usuária do Reddit usou a plataforma para relatar um desentendimento que ocorreu entre ela e a irmã. Embora tenha justificado as mudanças de planos e tentado resolver o problema de outra forma, não houve contentamento perante à situação.

Embora tivessem um jantar em família reservado, a internauta contou ter pedido pizza e todos acabaram comendo. Segundo ela, houve uma boa razão para que isso pudesse acontecer.

“Deveríamos sair com minha família para jantar, mas desejei pizza o dia todo e estava com fome, então perguntei ao meu marido se ele poderia me comprar. Pedimos pizza às 17h45 e tínhamos reservas para jantar às 20h30″, iniciou o relato, por meio do usuário u/linaaa.

“Quando a pizza chegou, todo mundo queria, mas minha irmã estava chateada porque queria ir ao restaurante e se recusou a comer. Ninguém queria sair depois de comer a pizza porque estavam cheios. Então meu pai disse ao meu marido que ele deveria cancelar nossa reserva”, continuou.

Jantar cancelado, revolta reservada…

Segundo o relato, a irmã da mulher que pediu as pizzas se revoltou com a mulher e a culpou pelo cancelamento da ida ao restaurante.

Embora seus pais tenham tentado acalmá-la e justificar a necessidade de a irmã comer as pizzas, devido à gravidez, a irmã ficou ainda mais raivosa.

“É difícil conseguir uma reserva no restaurante que deveríamos ir também, então entendo por que ela ficou inicialmente chateada por nunca termos ido, pois estava animada para ir”, desabafou a autora do relato na rede.

“No entanto, meu marido conhece o proprietário e prometeu que faria outra reserva antes de irmos para casa, mas minha irmã não quer que eu seja convidada, pois acha que vou estragar tudo de novo, o que acho uma reação exagerada”, finalizou.

