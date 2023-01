Mãe confessa que tem um filho preferido e que ‘apenas suporta os outros dois’

Ao questionar pais que têm mais de um filho sobre a preferência entre eles, é comum ouvir conselhos afirmando que “um pai nunca deve escolher favoritos entre os filhos”. No entanto, uma mãe foi a público para revelar que essa teoria nem sempre se aplica a prática.

Conforme publicado pelo The Mirror, a mãe, que permaneceu anônima para preservar a integridade dos filhos, afirma que inicialmente sentia culpada pelos seus sentimentos em relação aos três filhos.

Por esse motivo, ela tentava ignorar seu filho preferido para passar mais tempo compensando com amor e cuidado os demais.

Mãe de três filhos, dois meninos e uma menina, ela afirma que seu vínculo com o filho mais novo é visivelmente mais forte do que com os demais. Por isso, ela tem certeza de que a relação entre os dois irá continuar mesmo após ele crescer e se casar.

Ela não esperava ter um filho preferido

Em seu relato, a mãe revela que não esperava ter um filho preferido e que foi pega de surpresa com essa constatação. “Trato todos eles da mesma forma e amo todos. Os outros brincam que ele é meu favorito, e definitivamente ele é”.

Para ela, um dos motivos que reforça o vínculo dos dois é o fato de que ele foi amamentado por mais tempo quando era bebê.

“Ele sente quando estou chateada e sempre pergunta o motivo. Eu não preciso pedir, ele apenas vem e me oferece um abraço. Se ele não está em casa, me manda uma mensagem perguntando como eu estou. Sei que estamos ligados espiritualmente”.

Segundo ela, apesar de reconhecer esse vínculo, aceitá-lo não foi fácil e ela se sentiu culpada por “escolher um preferido”.

“Sou a mesma atenção a eles e mostro interesse por suas vidas, mas acho o mais novo mais fácil de lidar. Ele reconhece os efeitos das coisas em mim e me ouve. Todos vão crescer e ter suas famílias, mas tenho certeza de que ele sempre irá me ligar e mandar mensagens. Ele diz que ai se casar, mas vai me amar mais do que a sua esposa”.

“Eu expliquei a ele que são amores diferentes e que ela deverá estar sempre em primeiro lugar”, finaliza a mãe.