‘Desafio do apagão’: entenda o viral de redes sociais que pode ter levado argentina de 12 anos à morte

A polícia argentina apura as circunstâncias da morte da menina Milagros Soto, de 12 anos, que foi encontrada com um laço improvisado amarrado ao pescoço, na cidade de Capitán Bermúdez, província de Santa Fé. Conforme relatado por familiares, ela se sufocou na última sexta-feira (13) ao participar do chamado “desafio do apagão”, que voltou a viralizar no Tik Tok. Porém, as autoridades dizem que ainda não encontraram provas concretas sobre a motivação.

O “desafio do apagão” consiste em levar o participante a amarrar no pescoço um cinto, um cordão, ou até mesmo um cadarço, para que a pessoa se sufoque e, segundos antes de desmaiar, consiga se libertar. Porém, nem sempre isso é possível.

O Ministério Público de Acusação (MPA) argentino instaurou uma investigação sobre a morte de Milagros e fez um alerta sobre os riscos do desafio. “Uma vez bloqueada a respiração, o objetivo é desmaiar por asfixia. Tudo isso é transmitido ao vivo nas redes e, quem consegue, avança no jogo. Nesse caso, não deu certo e a menor morreu na tentativa”, disse um dos agentes do órgão.

O jogo, que teria começado em 2008 e acabou viralizando nas redes sociais, já foi apontado como causa da mortes de participantes em diversas partes do mundo. Amigos relataram à “Jam Press” que Milagros teria conseguido realizar o desafio duas vezes antes, mas acabou morrendo na terceira tentativa.

Tia da menor, Laura Luque fez uma postagem em seu perfil no Facebook falando sobre o caso. “Olá a todos. Meu nome é Lali. Torno público o que estou vivendo. Essa é a Milagros, minha sobrinha, que hoje (sexta-feira) perdeu a vida fazendo um desafio do TikTok. Por favor, peço que compartilhem. Minha família e eu não temos consolo”, escreveu ela (veja post abaixo).

Chamada em grupo

Em entrevista a uma rádio argentina, Laura afirmou que Milagros recebeu pelo celular um link para participar do tal desafio. Assim, ela teria entrado em uma chamada de vídeo com um grupo e gravava o vídeo, que seria depois postado no Tik Tok. Foi quando ela teria amarrado o laço ao pescoço, mas não conseguiu soltá-lo antes de sufocar.

No entanto, segundo reportagem do jornal “La Nácion”, os peritos criminais que analisaram o caso não puderam confirmar, de fato, de Milagros estava participando do desafio. O celular dela passou por uma perícia e o link citado pela tia não foi encontrado.

O caso segue sendo investigado pelas autoridades policiais, que também analisam o histórico das redes sociais da garota para tentar localizar qualquer ligação com o desafio.

Mais vítimas

O “desafio do apagão” já foi apontado como responsável por mais mortes ao redor do mundo. Em 2021, dois adolescentes morreram asfixiados ao participar do viral.

Uma delas foi uma menina de 10 anos, que morava em Palermo, na Itália. Ela foi achada no banheiro de casa com um cinto no pescoço. Depois disso, o governo italiano proibiu a utilização do Tik Tok por menores de 13 anos.

Já o outro caso ocorreu no Chile, quando um menino de 12 anos foi achado enforcado no seu quarto, do lado de um temporizador.

