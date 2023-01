Pai critica filha ao saber que ela vai incluir o padrasto em tatuagem de família

Um pai ficou completamente magoado depois de descobrir que sua filha pretende homenagear o padrasto em uma “tatuagem de família”. Preocupada com a reação do pai, a jovem, de 18 anos, decidiu buscar ajuda no Reddit, onde contou sua história.

Sem se identificar, ela relata que acabou de celebrar deu 18º aniversário e que, por conta disso, pretende fazer uma tatuagem homenageando seus familiares. A ideia dela era fazer um desenho em conjunto com seus pais e padrasto, mas o pai foi contra.

“Ele nunca fez uma tatuagem e não pareceu interessado em fazer, minha mãe, por outro lado, ficou animada e quer fazer a tatuagem combinando comigo”, conta.

A jovem então explica que seu pai mora em um estado diferente dela e que o casamento dos seus pais acabou há 15 anos depois de uma série de traições.

“Minha mãe traiu meu pai com meu padrasto, e depois eles acabaram se casando. Eu hoje moro com minha mãe e com ele. Meu pai, por outro lado, ficou completamente arrasado com essa situação, mas eu sei que ele também fez coisas erradas com minha mãe, principalmente a traindo algumas vezes. Apesar disso, ela está ‘ok’ com ele”.

O pai não gostou da ideia

Quando revelou a seu pai que pretende fazer tatuagens representando cada um dos integrantes da família, a jovem não esperava pela reação dele.

“Ele ficou furioso e disse que eu não me importo com seus sentimentos já que ele odeia meu padrasto. Eu disse a ele que vou fazer a tatuagem envolvendo todos porque meu padrasto também é parte da minha família, não é certo deixá-lo de lado”.

“Além disso, não estou deixando meu pai de fora da tatuagem, tanto ele quanto meus meios-irmãos estão sendo incluídos na arte. Apesar disso, ele ainda afirma estar magoado e realmente decepcionado comigo. Estou errada?”, questiona a jovem.

Para os usuários do Reddit, o corpo é dela e ela é quem decide o que vai tatuar nele. “Apenas esteja ciente de que você vai levar esse drama familiar na pele. Não seria válido substituir essa tatuagem por um único desenho homenageando a todos?”, questionou um usuário.

“Os sentimentos do seu pai são válidos, ele imagina que seu padrasto o está substituindo e a tatuagem pode funcionar como um lembrete permanente. Tente fazer com que a tatuagem em homenagem a seu pai tenha mais destaque, isso pode amenizar a situação”, comentou outra pessoa.

“O corpo é seu, então você pode tatuar nele o que quiser. Mas lembre-se de que os sentimentos do seu pai são válidos e sua tatuagem será uma má recordação para ele”, finalizou uma terceira.