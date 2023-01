Mulher utiliza aplicativo de localização para observar os passos do marido

Aplicativos de localização são cada vez mais comuns nos celulares, mas nem sempre são um assunto tranquilo entre os usuários. Para um casal, compartilhar a localização um com o outro durante todo o tempo é mais que uma questão de segurança, é uma “parceria de confiança”.

Contando sua história no Mumsnet, uma mulher revelou que sua relação com o marido é completamente baseada na confiança, o que faz com que os dois compartilhem sua localização em tempo real durante todos os dias da semana.

Segundo o relato, que foi compartilhado pelo The Mirror, a mulher ficou chocada ao descobrir que grande parte das pessoas consideram esse comportamento como “irracional e abusivo”.

De forma anônima ela escreve: “É realmente errado da nossa parte compartilhar a nossa localização, um com o outro, 24 horas por dia, 7 dias por semana?”.

“Sempre posso ver onde meu marido está e ele sempre pode ver onde eu estou. É extremamente útil e nós ativamos o aplicativo para facilitar nosso dia a dia. Chega de ficar enviando mensagens perguntando onde o outro está, chega de explicações sobre estar preso no trânsito e principalmente, chega de preocupações com atrasos”.

Ela foi criticada

Seguindo com seu relato, a mulher explica que desde o início a intenção do casal foi facilitar a resolução de pequenos problemas diários, como atrasos e excesso de mensagens, e que nunca houve suspeitas de infidelidade.

“Não temos o aplicativo como uma forma de ‘seguir’ o outro, nós confiamos plenamente um no outro e nunca tivemos suspeitas de infidelidade. Os dias passam normalmente e eu só verifico a localização dele quando é extremamente necessário”.

“Foi um acordo feito entre os dois, mas quando contei isso a uma amiga ela reagiu como se fosse algo horrível e disse que era controlador e abusivo, mesmo sendo igual para os dois lados da história”.

“Comentei também com outros amigos e obtive reações diversas, enquanto alguns fazem a mesma coisa, outros afirmam que é estranho. Nós estamos realmente ultrapassando algum limite?”, questiona a mulher.

Em pouco tempo, diversas pessoas responderam ao tópico e dividiram suas opiniões: “Não tenho a localização do meu marido e ele não tem a minha. Por outro lado, tenho a da minha filha de 15 anos e divido a minha com ela”.

“Não consigo pensar em nada pior do que alguém sabendo onde eu estou o tempo todo. Para mim é exagero, mas se você está bem com isso, então tudo bem”, comentou outra pessoa.

“Em um relacionamento seguro, saudável e com confiança, tudo bem. No entanto, pode ser algo utilizado de forma controladora e abusiva, então não estou surpresa com a reação de algumas pessoas”, finalizou uma terceira.