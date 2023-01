Madrinha é retirada de casamento por não usar o vestido escolhido pela noiva

As regras de vestimenta de um casamento podem ser um problema para algumas pessoas, mas quando uma madrinha decide desobedecer a essas regras ela pode acabar se tornando um problema para a noiva.

Segundo o The Mirror, foi exatamente isso que aconteceu com uma madrinha que acabou sendo removida do local do casamento pela segurança.

Contando sua história, a noiva publicou o relato de seu casamento no Reddit, onde ficou aberta a escutar a opinião de outras pessoas sobre o ocorrido.

“Casei na véspera do ano novo, sábado 31 de dezembro, e ainda estou recebendo diversas reclamações sobre a minha atitude no meu próprio casamento, então quero saber se eu realmente fui a errada dessa história”, começa a noiva.

“Tenho uma amiga, Kate, que pediu para ser uma das minhas madrinhas. Os vestidos das madrinhas eram no tom verde floresta e dourado, combinando com o esquema de cores do meu casamento, mas ela não gostou nada disso”.

“Ela disse que a cor não era feminina o bastante e que eu deveria escolher outros tons. Eu disse que não já que o tema do meu casamento era inverno e essa cor combinava perfeitamente com o tema que eu escolhi”, conta a noiva.

Ela apareceu com um outro vestido

A noiva então conta que no dia do casamento Kate apareceu com mais de meia hora de atraso, levando uma sacola com outro vestido dentro. Segundo ela, a peça era pra usar durante a recepção após as fotos.

No entanto, ela trocou de vestido pouco antes do casamento começar. “Eu a confrontei e perguntei o que estava acontecendo, e ela disse que odiava o vestido de madrinha porque a cor era ‘nojenta’. Ela colocou um vestido preto e se recusou a trocar quando eu pedi”.

“Disse a ela que se ela não trocasse eu iria chamar a segurança para expulsá-la e ela então começou a gritar comigo e a me chamar de ‘horrível e sem consideração’, então eu mandei colocar ela para fora”.

“Algumas das minhas outras madrinhas também passaram a me mandar mensagens falando que eu exagerei e a envergonhei, elas também dizem que eu deveria dar a ela o dinheiro que ela gastou comprando o vestido preto. Eu agi errado em expulsá-la?”, finaliza a noiva.

Para os usuários do Reddit, ela tinha total direito de retirar a madrinha do local.

“Ela mesma se envergonhou. Ela concordou em usar o vestido escolhido por você e depois, de última hora, decidiu mudar de modelo na esperança de que você ignorasse isso”, comentou uma pessoa.

“Concordo com sua atitude! Encontre novos amigos porque não parece que suas outras madrinhas também valem seu tempo e dedicação”, finalizou outra pessoa.