Homem dá ao namorado do filho um presente de aniversário melhor do que ao noivo da filha e justifica

Um homem foi convidado para o jantar de aniversário do noivo de sua filha e relatou não conhecer bem seus interesses. De acordo com ele, por meio de um texto no Reddit, os dois namoram há menos de um ano,

“Escrevi para ele um cheque de $100 e um cartão dizendo que estou animado por ele se juntar à família e ansioso para conhecê-lo melhor”, disse o homem, por meio do usuário u/GiftForNearStranger.

No dia seguinte, o pai foi questionado pela filha se não gostava de seu genro, mas ele negou sua falta de apreço pelo homem. Em seguida, ela revelou ter se chateado por ele ter dado um cheque ao seu noivo, mas teria dado uma assinatura cara de um clube de queijo mensal ao namorado do irmão.

Razão pela diferença de presentes

Claramente, a diferença de tratativa causou certo desconforto na filha. Contudo, o pai justificou sua escolha de presente.

“Eu disse a ela que casamento e noivado não são os únicos status de relacionamento importantes. O irmão dela e o namorado estão em um relacionamento há quase cinco anos e moram juntos. Eu o conheço muito bem e sei que ele adora comida e gostaria do queijo do clube do mês. Eu não sabia o que o noivo dela gostaria. Nada realmente se destacava como uma boa ideia como o clube do queijo”, disse ele.

Mesmo com a justificativa, a filha afirmou que parecia falta de esforço por parte do pai. Embora ele tenha se desculpado, ainda acredita não ter feito nada de errado.

“$100 dificilmente é um péssimo presente de aniversário. Tenho certeza que no ano que vem vou conhecê-lo melhor e dar a ele algo mais pessoal. Além disso, não era para ser assim, mas ela poderia ter me ajudado e me apontado na direção certa”, finalizou.

