Gestante é criticada por motorista enquanto comia dentro de seu próprio carro

Uma gestante foi alvo de críticas depois de ser flagrada “fazendo um lanche” dentro de seu carro, parado em uma vaga de estacionamento gratuito. Segundo relato, ela foi abordada por outra motorista que criticou o fato dela estar utilizando o local para almoçar.

Conforme relato feito no Reddit e publicado pelo The Mirror, a gestante foi até a plataforma para compartilhar o ocorrido e pedir a opinião de outras pessoas.

Segundo ela, a abordagem da outra motorista aconteceu enquanto ela estava com o carro estacionado em um estacionamento próximo ao centro da cidade, para comparecer a uma consulta de rotina.

De forma anônima, ela conta: “Tinha diversos compromissos, então fiquei com a agenda bem apertada, mas com alguns pequenos espaços entre os horários”.

“Eu precisei ir até o centro da cidade para um compromisso e usei um estacionamento próximo do local em que eu ia. Era um estacionamento com várias vagas gratuitas para motoristas que ficassem no local por até uma hora”, conta.

Ela foi abordada por outra motorista

Após comparecer a consulta de rotina, a gestante revela que decidiu comprar um lanche para conseguir almoçar antes de seguir para seu próximo compromisso. Por este motivo, ela se dirigiu ao carro com a intenção de aproveitar o restante de sua hora gratuita enquanto desfrutava de um sanduíche.

“Enquanto eu comia uma mulher bateu na janela do meu carro e me pediu para sair da vaga. Eu olhei ao redor e não achei outras vagas livres, então percebi que ela estava esperando eu desocupar a minha. Pedi desculpas e disse que terminaria de comer e desocuparia o local”, conta.

“Na mesma hora ela ficou irritada e começou a dizer que minha atitude era ridícula e passou um ou dois minutos me criticando e dizendo que sou ‘egoísta’ por comer enquanto utilizava uma vaga gratuita”.

“Eu não falei nada, olhei feio para ela, fechei o vidro e depois saí com meu carro. Eu estava dentro do carro no local por 10 minutos, não mais que isso”, comentou.

Para os usuários da plataforma, ela deveria ter ficado no local e ignorado os comentários da outra motorista.

“Você deveria ter fechado a porta e terminado de comer seu lanche tranquilamente”, comentou uma pessoa.

“Por que você saiu? Você poderia estar ali esperando por alguém ou poderia ter entrado no carro naquele momento, ela não tinha como saber”, comentou outra.