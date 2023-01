Vídeo: passageiro filmou quando avião começou a cair no Nepal

Um vídeo que circula nas redes sociais está sendo creditado a um passageiro que estaria no avião que caiu no Nepal neste domingo, matando pelo menos 68 pessoas que estavam a bordo.

O avião seguia de para a cidade turística de Pokhara, a 200 km da capital do país, Katmandu, e poucos minutos antes do pouso caiu. Nas imagens, os passageiros estão descontraídos dentro do avião quando de repente tudo parece explodir e vê-se destroços em chamas no que parece ser um buraco na fuzelagem.

De acordo com o jornal britânico The Guardian, o responsável pela gravação se chama Vishal Koswal. Ele fazia uma live de dentro do avião no momento do acidente. Ele foi reconhecido por um amigo próximo, junto com outros três jovens.

Avião cai no Nepal e um dos passageiros filma em live o acidente de dentro da aeronave, agora pouco. 💥 pic.twitter.com/rgKQhQrHJV — Guedinho e seus Fãs (@GuedinhoeFans) January 15, 2023

Nesta segunda-feira, as autoridades nepalesas recuperaram as duas caixas-preta (gravador de voz do piloto e gravador de dados da aeronave). Ambas estão em boas condições e serão enviadas para peritos analisarem.

As equipes de resgate continuam vasculhando o local em busca de corpos e sobreviventes em um desfiladeiro perto de um rio local, mas o tempo nublado e a falta de visibilidade atrapalharam as buscas. Pelo menos 74 passageiros estavam a bordo. De acordo com a lista de embarque, eram 57 nepaleses, cinco indianos, quatro russos, dois sul-coreanos, um argentino, um irlandês, um australiano e um francês.

Esse é considerado o pior acidente aéreo do Nepal nos últimos 30 anos, segundo as autoridades do país.