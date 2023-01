Mulher nomeia o filho em homenagem a seu pai e irmã afirma: ‘É desrespeitoso’

Não é incomum que novos pais escolham o nome dos filhos como uma maneira de homenagear pessoas e entes queridos que os deixaram. No entanto, duas irmãs recentemente se viram em meio a uma grande discussão depois que uma dela decidiu nomear o filho em homenagem a seu pai, que faleceu recentemente.

Conforme o The Mirror, o caso foi compartilhado no Reddit após a mulher ficar inconformada com o nome de seu sobrinho recém-nascido.

“Minha irmã teve seu filho recentemente e o nomeou em homenagem a nosso pai, que faleceu um tempo atrás. Fiquei tocada com a homenagem, mas também achei que era cedo demais para nomear um bebê em memória a alguém que faleceu a pouco tempo”.

“Eu senti que foi desrespeitoso com a memória do meu pai e que seria difícil para mim interagir com meu sobrinho que leva o nome dele”.

Ela tentou fazer a irmã mudar de ideia

Seguindo com seu relato, a mulher conta que ficou magoada com a situação e tentou encontrar uma solução conversando com sua irmã. Mas a conversa não deu muito certo.

“Eu tentei conversar com ela e pedi a ela que inventasse um apelido para o bebê, diferente do nome do nosso pai. Ela ficou extremamente chateada comigo e agora não estamos nos falando. Além dela, outros familiares também ficaram bravos comigo por ter tentado conversar sobre esse assunto. Eu realmente agi errado em tentar falar com ela?”, questiona.

Para os usuários do Reddit, ela não tem direito de determinar o nome do filho de outra pessoa, nem a forma como a criança será chamada.

Leia também: Mãe teme que a filha sofra bullying por ter o nome semelhante a uma gíria

“O pai também é da sua irmã, assim como o bebê. Você agiu errado”, comentou uma pessoa.

“O bebê é dela e a escolha é dela. Sinto muito pela sua perda, mas acho que com o tempo você vai aprender a lidar com essa escolha. Talvez suas emoções estejam fazendo com que você tenha uma reação exagerada a situação, mas pedir a ela para mudar o nome do bebê é errado. Talvez seja bom você buscar um apoio terapêutico para o luto”, comentou outra.

“Você não tem direito de opinar sobre o nome da criança. Seu pai ficaria orgulhoso de ver o neto carregando seu nome, se isso te incomoda, então resolva por conta própria”. Finalizou uma terceira.