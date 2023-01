Noiva espera que amiga compre o bolo de casamento após dispensá-la como madrinha

Uma mulher ficou furiosa depois que sua amiga a dispensou como madrinha do casamento, mas continuou exigindo que ela compre o bolo. Segundo relato, a noiva não quer mais como madrinha por conta de uma ‘disputa’ sobre o cabelo e a maquiagem para a celebração.

Irritada com a situação, a mulher contou sua história no Reddit e teve o relato publicado pelo The Mirror.

Inicialmente encarregada de organizar e comprar o bolo de casamento, a mulher se revoltou com a postura da amiga e entrou em contato com a confeitaria para cancelar o pedido e conseguir seu dinheiro de volta, o que não agradou em nada a noiva.

“Minha antiga melhor amiga se casou neste sábado. Eu era uma das madrinhas, mas fui expulsa do casamento por causa de uma discussão sobre meu cabelo e maquiagem, além de demonstrar ‘desinteresse pelo casamento’, nas palavras dela”.

“Depois que contei aos nossos amigos o meu lado da história ela simplesmente cancelou o meu convite e me disse para não aparecer no casamento”, conta a jovem.

Ela cancelou o pedido do bolo!

A jovem então revela que, como madrinha, sua responsabilidade ficou em comprar o bolo de casamento e organizar a entrega e montagem da mesa.

“Eu cancelei o pedido porque não fui convidada para o casamento, então pedi o reembolso de todo o dinheiro que investi e avisei a noiva sobre o cancelamento do pedido do bolo”.

“Quando a nova madrinha dela foi buscar o bolo, soube que ele foi cancelado. Ao que tudo indica eles conseguiram um outro de última hora, mas não estava bom”.

Leia também: Ao tentar vender um vestido na internet, ela foi acusada de ‘ofuscar uma noiva’

“Os noivos e minha irmã, que foi ao casamento, disseram que foi injusto da minha parte cancelar o bolo, e que eu deveria apenas deixá-los aproveitar seu dia especial. Minha irmã quer que eu envie o dinheiro do reembolso como um presente de casamento, e o noivo só concorda com qualquer coisa que a noiva fale”.

Para os usuários do Reddit, ela não deve devolver o dinheiro e nem se desculpar por suas ações.

“Não é sua responsabilidade uma vez que ela te dispensou como madrinha e até mesmo como convidada do casamento”, comentou uma pessoa.

“Você não deveria pagar por nada como não foi convidada, muito menos por um presente! Você poderia ter pedido o dinheiro do bolo para a nova madrinha ao invés de cancelar o pedido, seria uma outra saída”, comentou outra pessoa.