Noiva é criticada por não convidar a companheira de seu tio para o casamento

Uma noiva que sonha com um casamento intimista foi duramente criticada após proibir seu tio de levar a companheira ao seu casamento. Segundo relato, feito no Mumsnet e compartilhado pelo The Mirror, o homem chegou inclusive a comprar as passagens de avião e a reservar um hotel para poder participar da celebração.

Sem se identificar, a noiva conta que não pretendia convidar o tio em questão já que não tinha contato com ele há anos. Por conta disso, ela não tinha ideia de que o homem estava comprometido ao convidá-lo para seu casamento.

“Ele teve algumas namoradas e esposas nos últimos anos, sendo que se separou da última esposa quatro anos atrás. Minha mãe foi quem sugeriu que eu o convidasse para meu casamento”, revela a jovem.

“Eu enviei o convite endereçado somente a ele e ele respondeu dizendo que ele e sua companheira ficariam honrados em comparecer ao meu casamento”.

Ela decidiu que não quer a mulher em seu casamento

Indignada com a situação, a noiva conta que não quer a presença de uma “pessoa desconhecida” em seu casamento, projetado para ser uma celebração intimista entre amigos e família.

“Nunca nem ouvi falar dessa mulher e não sabia que meu tio estava se relacionando com alguém! Nosso casamento será para menos de 50 pessoas e não temos espaço para acomodar convidados extras, principalmente desconhecidos”.

“Respondi a ele explicando que como nosso casamento será pequeno não conseguiríamos receber convidados a mais, e ele retornou dizendo que já gastou muito dinheiro com passagens e hospedagem para a ocasião já que imaginou que o convite se estendia a companheira”.

Leia também: Ao tentar vender um vestido na internet, ela foi acusada de ‘ofuscar uma noiva’

Mesmo com o homem se oferecendo para pagar a refeição da namorada, a noiva ainda é contra a presença dela na celebração. “Eu estou com raiva porque sinto que ele está tentando fazer chantagem emocional comigo! Eu sei muito bem que hotéis e passagens de avião pode ser alterados e reembolsados. Não o quero mais no meu casamento”.

Para os usuários do fórum, ela apenas está sendo uma “noiva mimada”: “Esperar que alguém faça uma viagem para um casamento sem incluir um convite de acompanhante é algo rude”, comentou uma pessoa.

“Você enviou um convite para seu tio, por etiqueta é esperado que se inclua um convite extra”, comentou outra pessoa ao que uma terceira completou: “Acho que a maioria das famílias convidadas para um casamento tem a ideia de que isso inclui um convite extra para acompanhantes”.