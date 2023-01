Aos 24 anos ela afirma ‘nunca ter beijado o namorado’ e explica seus motivos

Uma TikToker está dando o que falar depois de revelar em uma publicação que nunca beijou o namorado, com quem se relaciona há 2 anos. Segundo ela este e outros limites foram escolha do casal.

Conforme publicado pelo The Mirror, a jovem Kyndel explica que tanto ela quanto seu namorado são cristãos devotos e, por este motivo, decidiram estabelecer alguns limites para seu relacionamento, sendo que um deles é: nada de beijos antes do casamento.

Em um vídeo, que já foi visualizado mais de 900 mil vezes, ela explica suas motivações para estabelecer os limites e revela como o namorado se sente diante deles.

“Tenho quase 24 anos e meu namorado e eu namoramos há dois anos e nunca nos beijamos. Sim, ele é meu primeiro namorado e antes que vocês me chamem de esquisita e todo o resto, porque eu preciso lidar com isso sempre, saiba que nós somos cristãos”, conta a TikToker.

Esperando pelo casamento

Seguindo com sua declaração, Kyndel explica que ela e o namorado decidiram aguardar o casamento para terem qualquer tipo de contato físico mais próximo. Por isso, estabeleceram juntos alguns limites rígidos em seu relacionamento.

“Eu nunca quero beijar ninguém a menos que seja meu marido. Para mim é uma coisa especial. Eu também não dou a mínima para o que pensam disso porque direto recebo ataques de ódio sobre isso, mas o único que estou agradando é Deus, ok?”, finaliza a jovem.

Segundo ela, pelas atitudes e comprometimento do casal, o casamento deles será abençoado.

Em pouco tempo, diversos seguidores interagiram com a publicação da jovem e deixaram suas mensagens, muitos a elogiando por sua escolha.

“Meu marido e eu não nos beijamos enquanto estávamos namorando! Nosso primeiro beijo foi no altar! Foram 2 anos de namoro, 8 meses de noivado e agora estamos casados há 2 anos”, comentou uma pessoa.

“Obrigada por esse vídeo! Quando terminei com meu ex ele me questionou se eu realmente esperava que outras pessoas tivessem ‘os mesmos padrões’ que eu. Seu vídeo é a prova disso”, finalizou outra.