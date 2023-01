Marido se recusa a cuidar do filho para a esposa poder sair com as amigas

Uma mãe está completamente revoltada com a atitude de seu marido que se recusa a ajudá-la a cuidar dos filhos. Segundo relato, ele afirma que não gosta de cuidar das crianças no fim de semana.

Conforme publicado pelo The Mirror, a mãe procurou apoio no Mumsnet, onde contou os detalhes de sua situação em busca de conselhos.

Em seu relato, a mãe explica que foi criticada pelo marido após pedir a ele que ajude a cuidar dos filhos durante um final de semana para ela poder participar da viagem de despedida de solteira de sua amiga.

Em resposta, o marido disse que não acha correto pois não se sente confortável em ficar com os filhos pequenos. Apesar disso, ele não se importou em viajar para um casamento no exterior enquanto ela está grávida de 8 meses.

“Nós começamos a organizar a despedida de solteira há muito tempo. Vai ser um final de semana em um local que fica 4 horas distante da minha casa. Meu marido começou a ficar nervoso com isso e diz que eu não deveria ir porque meus filhos são muito pequenos para ficar sem a mãe por tanto tempo”, conta.

Ele fez o mesmo enquanto ela estava grávida

Segundo a mulher, apesar de entender o ponto de vista do marido ela acredita que ele seja plenamente capaz de cuidar dos filhos ao longo do final de semana.

Ainda mais por tê-la deixado sozinha, grávida de 8 meses, enquanto passava um final de semana no exterior para comparecer a um casamento.

“Eu adoraria ter um tempo com minhas amigas e poder relaxar um pouco da minha rotina, mas a postura do meu marido me faz acreditar que eu estou sendo egoísta ao deixar meus filhos por três dias”.

Para os usuários da plataforma, as crianças realmente são pequenas, mas não é justo o marido a estar pressionando e culpando por isso.

“Vá! Se essa é a sua vontade, vá! Seu marido apenas está tentando te fazer se sentir culpada para não fazer a parte dele cuidando dos filhos”, comentou uma pessoa.

“Eu não deixaria uma criança de quatro meses por três dias, mas se fosse essa a minha escolha eu não aceitaria que o pai do meu filho me culpasse por isso. Ainda mais por ele ter viajado durante a reta final da gestação”, finalizou outra.