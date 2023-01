Mãe teme que a filha sofra bullying por ter o nome semelhante a uma gíria

Uma mãe ficou completamente horrorizada ao descobrir que o nome de sua filha pode ser confundido com uma gíria utilizada para designar as partes íntimas femininas. Segundo ela, o nome é tradicional em sua cultura e ela desconhecia a gíria antes de se mudar para o Reino Unido.

Conforme publicado pelo The Mirror, a mãe buscou ajuda por meio de uma publicação feita no fórum online Mumsnet, onde revelou seus temores.

Em seu relato, ela explica que sua família mudou recentemente da Coreia do Sul para o Reino Unido. Como na época do nascimento da filha eles moravam em seu país de origem, optaram por nomeá-la com um nome tradicional: Minji.

Após se mudar, ela acabou descobrindo que o nome pode ter um significado chocante, já que sua pronúncia se assemelha a uma gíria utilizada no Reino Unido.

“Sou coreana e nos mudamos recentemente para o Reino Unido. Minha filha, Minji, vai estudar na escola secundária. Seu nome é comum na Coreia, mas estou preocupada que ela sofra bullying na escola por ele se assimilar a uma gíria. Eu nem sabia que a palavra minge existia”, conta a mãe.

Ela está preocupada

Esperando obter ajuda de outros pais, a mãe afirmou que uma das possibilidades seria alterar a grafia do nome, uma vez que apesar da grafia ser diferente, a pronúncia não sofre alterações.

“Podemos mudar a ortografia para Mizy, em coreano se pronuncia da mesma forma. Ela também pode escolher um nome em inglês e escrever o nome coreano apenas se quiser”, conta a mãe.

Em pouco tempo, diversos pais compartilharam suas opiniões para tentar auxiliar a mãe em sua escolha.

“Eu escolheria Minzi e abreviaria para Min, se ela quiser. Tenho certeza que ela poderá aprender a lidar caso seja alvo de alguma grosseria”, comentou uma pessoa.

“Se a pronúncia foi Minzy, eu seguiria com essa escolha e alteraria a grafia”, finalizou outra.