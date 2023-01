Mãe se irrita com filha após jovem não querer mostrar como sutiã ficou nela

“Eu briguei com minha mãe ontem. Não é sério, na minha opinião. Estou muito confusa porque ela ainda está brava comigo por causa disso. Ela não quer falar, por isso peço ajuda.” Foi assim que uma usuária do Reddit iniciou um relato na plataforma, nesta quinta-feira (12).

De acordo com a jovem, ela não conseguiu identificar se fez algo de errado sem perceber. Aos 19 anos de idade, a autora relatou sobre o momento em que sua mãe se irritou com ela, por não querer mostrar o sutiã após prová-lo.

“Ela me trouxe um sutiã ontem (não pedi, mas aceitei pela gentileza). Experimentei e coube e estava tudo bem. Minha mãe ficou brava comigo porque eu não queria mostrar a ela como o sutiã fica em mim”, contou a jovem, por meio do usuário u/Big-Pomelo-2399.

“Eu entendo que ela se importa, mas sou uma adulta que não se sente confortável em mostrar meu corpo, mas ela continuou gritando e sendo agressiva. Neguei mostrar a ela e disse que sou um adulto que sabe se um sutiã serve ou não”, continuou.

Veja mais um relato:

Mulher é criticada por se recusar a ir ao chá de bebê da amiga: ‘Não estava interessada’

Raiva de razão incompreendida

A jovem contou ter se sentido desconfortável com a situação e pediu à mãe para que a deixasse tomar suas próprias decisões. Além da confusão, passou o dia presa em seu quarto fazendo tarefas da faculdade e não teve mais contato com a mãe.

“No jantar do dia seguinte, eu queria fazer molho de alho do jeito que minha mãe faz, então perguntei como fazer. Digamos que minha mãe ainda está com raiva de mim. Ela me disse: ‘Já que você é uma adulta, descubra você mesma’. Não vejo como isso é um grande problema”, desabafou.

“Acho engraçado como toda essa discussão é sobre um sutiã”, disse a jovem.