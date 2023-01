Madrinha enfurece noiva após se recusar a gastar mais de R$40 mil com casamento

Uma madrinha está correndo o risco de perder uma amizade após se recusar a desembolsar R$41 mil (6600 libras) para comparecer ao casamento de sua melhor amiga. Segundo a mulher, ela concordou e prometeu estar presente no casamento da amiga antes de saber que os planos da noiva incluíam um casamento no exterior.

Conforme publicado pelo The Mirror, a madrinha foi ao Reddit para pedir a opinião de outras pessoas a respeito da atitude de sua amiga.

De forma anônima, ela conta que a melhor amiga anunciou seu noivado no final do ano passado e agendou o casamento para novembro deste ano. Inicialmente ela ficou emocionada e prometeu estar presente na ocasião, mas somente após a promessa foi informada de que o casamento seria no exterior.

Com isso, os custos do casamento seriam de aproximadamente R$41 mil para pagar pela passagem aérea, hospedagem, alimentação, transporte e roupas, causando um buraco no orçamento dela e de seu marido.

Ela não sabia que o casamento seria em outro país

Continuando seu relato, a mulher explica que caso a amiga escolhesse se casar em outras épocas do ano, o valor seria reduzido a mais da metade, no entanto, ela se recusa a alterar a data mesmo sabendo que poderia ajudar outras pessoas com o custo.

“Na minha opinião, não vale a pena gastar tanto dinheiro com um final de semana e um casamento, mas prometi a ela que estaria lá”.

“Disse a ela que o valor era alto demais e ela ficou chateada comigo e diz que eu estou agindo como se nossa amizade não tivesse valor e que não a estou ajudando a realizar seus sonhos”, conta.

Preocupada, a madrinha agora questionou os outros usuários da plataforma se agiu errado em não querer gastar um valor tão alto com o casamento.

“Ao se casar no exterior sua amiga está assumindo risco de que algumas pessoas não poderão comparecer seja por problemas financeiros ou por outros fatores externos”, comentou uma pessoa.

“Parece que ela precisará considerar se o casamento dos sonhos gira em torno do lugar ou das pessoas presentes na ocasião”, comentou outra.

“Não é questão de precificar a amizade, mas o valor em questão pode ajudar e muito no orçamento de uma família. Para muitos significar desistir ou adiar coisas importantes, para outros é a diferença entre ter ou não comida em casa. Você não está errada”, finalizou uma terceira.