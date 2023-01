Aniversário frustrante: Mulher recusa o próprio bolo de aniversário e explica a razão

Uma mulher desabafou no Reddit, nesta quinta-feira (12), após se recusar a aceitar o próprio bolo de aniversário. De acordo com ela, houve uma razão pela qual se chateou e resolveu não aceitar a sobremesa.

“Basicamente, ontem foi meu aniversário. Não sou fã de bolo de chocolate, mas meu marido e amigos mais próximos são. Se está lá e alguém insiste que eu coma, então vou dar uma mordida, mas realmente não gosto”, iniciou o relato, por meio do usuário u/ThrowRACakeDay.

“Todos os anos, meu marido insiste em comprar meu bolo de aniversário (eu tentei fazer o meu nos anos anteriores, mas tornou-se um grande drama que não confio nele para saber o que eu gosto, então ele fica de mau humor e mal-humorado o dia todo. Sendo assim, acabei desistindo).”, continuou.

De acordo com a mulher, a única vez em que ela comeu um bolo e realmente gostou foi o da sogra, do sabor de limão siciliano.

Veja mais um relato:

Recusa achocolatada

Na noite anterior ao relato, ela contou que estava em um restaurando com os amigos e o marido para celebrarem seu aniversário. Contudo, o bolo de chocolate acabou roubando a cena.

“No final, os garçons trouxeram um enorme bolo de chocolate e cantaram parabéns. Quando terminaram de cantar, pedi que trouxessem o bolo de volta e embalassem para os meus convidados e pedi a conta”, desabafou.

“Eu não acho que é pedir muito para obter um sabor de bolo que eu gosto por um dia do ano, mas agora meu marido está me criticando e dizendo que eu o envergonhei na frente de nossos amigos e de todos no restaurante”, finalizou.

Na rede social, diversas pessoas apoiaram a autora. O comentário mais votado era o seguinte: “Seu marido é sempre assim? Ele sempre coloca suas próprias necessidades em primeiro lugar? É seu aniversário, é claro que você deve escolher o bolo. Acho que quando é o aniversário dele, você precisa insistir para comprar um bolo para ele. É justo... e então pegue um bolo que você sabe que vai gostar, mas ele realmente vai odiar. Isso se chama carma”, sugeriu um internauta.