Professora repreende mãe por não convidar toda a turma para a festa da filha

Comemorações são algo pessoal, ainda mais se tratando de aniversários. Após respeitar os desejos de sua filha, que queria algo simples e com poucas pessoas, uma mãe foi severamente repreendida pela professora da menina por não convidar todos os alunos da classe para a festa.

Conforme publicado pelo The Mirror, incomodada com a postura da professora, a mulher buscou apoio no Reddit, onde contou a história e pediu a opinião dos demais usuários da plataforma.

Sem se identificar, ela relata: “Tenho uma filha de 8 anos que é tímida e introvertida, um tanto quanto estudiosa. Ela não é uma criança popular e prefere ficar lendo na biblioteca do que ir a locais com muita gente”.

“Em sua turma, que tem 30 alunos, ela é amiga de 4 crianças e não tem um bom relacionamento com alguns alunos”, conta a mãe.

“Com seu aniversário chegando, ela perguntou se poderíamos fazer algo envolvendo só nós e seus quatro amigos. É o que acontece desde que ela era mais nova e é a forma como ela gosta de comemorar”.

A professora não concordou

Explicando que a família teria condições de dar uma grande festa, a mãe reforça que é escolha da filha ter eventos pequenos e dedicados aos mais próximos.

“Programamos uma saída para um sorvete e depois alguma atividade em conjunto, mas por algum motivo espalharam na escola que ela está ‘dando uma festa’ e em pouco tempo recebi um e-mail da professora dela reclamando que estou ‘excluindo’ os outros estudantes e que ela recebeu algumas reclamações quanto a isso”.

“Ela ainda acusou minha filha de estar fazendo bullying com as outras crianças por não os convidar e exigiu que eu convidasse a todos. Eu não posso dar uma festa para 30 crianças e não vou sair sozinha com 30 crianças”.

Leia também: Pai se recusa a acordar para cuidar do filho e é criticado pela esposa

“Além disso, não quero que as crianças que intimidam minha filha estejam presentes! É um espaço para ela se sentir segura. Eu expliquei a professora a situação e disse que não estava dando uma festa, e sim reunindo apenas seus amigos mais próximos para um passeio”.

A mãe ainda revela que recebeu diversos e-mails de pais raivosos afirmando que ela estava “discriminando seus filhos” pelos mais diversos motivos, o que a está fazendo considerar a possibilidade de convidar todos para algo a céu aberto.

Para os usuários do Reddit, ela deve seguir com os planos que deixam sua filha confortável. “Se você convidasse 28 crianças da classe e deixasse 2 de fora, aí sim seria exclusão! Nenhuma criança tem a impressão de que todos foram convidados menos ela”.

“Não é a primeira postagem que vejo de um professor obrigando os pais a convidarem toda a turma. Acho isso tão estranho”, comentou outra pessoa.