Mulher é impedida de jantar na casa do irmão após esnobar preparo da comida

Por meio de uma conta no Reddit, um homem relatou ter impedido sua irmã de jantar em sua casa, após preparo da comida ser esnobado por ela. De acordo com ele, a mulher não fez absolutamente nada e falou o que não deveria, resultando na ausência do seu prato.

“Minha irmã terminou com o namorado no dia de Natal. Ele a expulsou do apartamento deles, então ela está ficando comigo enquanto procura um novo lugar”, iniciou o relato, por meio do usuário u/dumplingdisaster5615 na plataforma.

“Minha namorada é chinesa. Ontem, ela veio com a mãe dela e nós três passamos a tarde fazendo jiaozi (bolinhos chineses: carne picada e legumes recheados em um invólucro de massa fina, cozidos e servidos com molho de molho de soja, vinagre chinês, gergelim óleo e óleo de pimenta)”, continuou.

Ao questionar sua irmã sobre querer fazer parte do preparo, a mulher se recusou. Segundo o relato, ela afirmou estar ocupada e ressaltou que, mesmo se não estivesse, não faria porque o processo parecia “anti-higiênico”.

“Depois que terminamos, fiquei com uma parte da comida, enquanto minha namorada e a mãe dela ficaram com outra parte. Mais tarde naquela noite, fiz um prato de jiaozi para mim. Minha irmã entrou na cozinha e me perguntou onde estava o prato dela. Eu disse para pedir algo de porta em porta porque ela não tem o direito de comer algo que: Não ajudou a preparar e falou ‘merda’”, desabafou o autor do relato.

Segundo ele, sua irmã deve ter recorrido a outro irmão para contar a situação.

“Ele disse que eu deveria ter pegado leve porque ela não está no melhor estado mental depois de sair recentemente de um relacionamento de quatro anos”, finalizou.