Vovô dançarino de 96 anos faz sucesso com neta em vídeos do Tik Tok

Vovô Joan tem 96 anos e já está quase ganhando mais uma velinha em seu bolo, mas apesar de seus problemas de saúde, não perdeu a vitalidade e o amor pela vida. Ele e sua neta, a dançarina e atriz Mimi García Surandy, estão causando furor nas redes sociais fazendo vídeos de dança.

Nos vídeos, Mimi aparece com roupas justas e sexys dançando e fazendo passinhos e vovô Joan, com uma bengala na mão, tenta acompanhá-la, um tanto quanto desajeitado.

Mimi acredita que não há terapia melhor do que companhia e amor, e é por isso está dando cem por cento de atenção a esses clipes, não apenas para alegrar a vida de seu avô, mas para inspirar muitos idosos a não desistir e se divertirem, não importa as circunstâncias.

“Neste momento, o que dá vida ao meu avô e o torna mais feliz é isso, por isso vamos continuar a fazê-lo, enquanto estiver ao seu alcance”, disse a atriz. A neta cuida integralmente de Joan, leva-o aos médicos e compra-lhe os remédios todos os meses. Para a Tiktoker com mais de 500 mil seguidores, Joan é o “avô com mais Flow”.

Tendência

Joan completará em breve 97 anos e faz parte de um interessante grupo de avós que se desinibiram nas redes sociais. Nos Estados Unidos, por exemplo, há o caso da avó Lilian Droniak, que faz piadas sobre a idade e até mostrou a roupa que quer usar quando morrer.

No caso de Joan, o que ele mais gosta é de dançar e parece que não tem filtros, porque não liga se tocam reggaeton ou música eletrônica, curte as coreografias e não perdeu o momento em que caiu sentado no sofá por não conseguir acompanhar os movimentos da neta. O material acumula mais de 5 milhões de reproduções. Com Publimetro Argentina)