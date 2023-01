Jovem tentar alertar amiga após saber de mensagens de um possível perseguidor

Uma jovem buscou o Reddit para pedir conselhos sobre uma situação incômoda que está vivendo junto de sua melhor amiga. Segundo ela, após uma visita a um café a amiga recebeu mensagens estranhas de uma pessoa que afirmou ser “um cara aleatório que a viu no café”.

Preocupada com a situação, a jovem, de 20 anos, conta que saiu com a amiga para tomar um café em um espaço diferente da cidade. No local, sua amiga tirou uma foto da bebida delas e publicou no Instagram.

“Esse cara, que vou chamar de Kevin, escreveu para ela dizendo que a viu no café naquele dia e ela me pediu conselhos sobre como agir diante desta situação já que ele pode ser um perseguidor em potencial”.

“Disse a ela para perguntar a ele quem ele era ou se eles se conheciam, e ele prontamente respondeu que ele era ‘apenas um cara aleatório’. Ele então mandou um ‘bom dia’ e ela respondeu da mesma forma, sem novas interações”.

Ela está preocupada com a amiga

Sabendo que a amiga é uma pessoa curiosa, ela já previa que a jovem fosse tentar interagir com o rapaz de alguma forma ou ao menos tentar descobrir a identidade dele.

“Eu disse a ela para não fazer isso pois a falta de respostas, para mim, era um limite claro. Isso pode ser tanto um ‘não quero contato’ quanto um possível perseguidor esperando a vítima morder a isca”, conta.

“Ela não ouviu os meus avisos mesmo sabendo que dificilmente estou errada nessas situações. Não quero que ela fique em perigo por causa de um cara aleatório ainda mais por ela ter perdido a confiança em si mesma nos últimos anos”.

“É errado eu querer que ela se protegesse ao invés de deixar a curiosidade a expor ao risco dessa situação?”, finaliza.

Para os usuários do Reddit, ela agiu corretamente e pensando no bem da amiga.

“Ela pediu conselhos e você os deu, mas tente não insistir nos seus conselhos pois eles podem se tornar repetitivos e desagradáveis”, comentou uma pessoa.

“Segurança em primeiro lugar sempre! Quem sabe quem é essa pessoa? Se ele não responder novamente, não tem problema, mas se responder, espero que ela siga seu conselho e que vocês fiquem seguras”, finalizou outra.