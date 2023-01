Jovem argentina aluga apartamento para passar o Ano Novo no Rio de Janeiro e se surpreende com a vista para a favela Imagem: reprodução TikTok (@agustinatomee).

O Rio de Janeiro atrai muitas pessoas para as festas de Réveillon. Brasileiros ou estrangeiros buscam as praias cariocas para passar a virada de ano, principalmente em Copacabana, uma das praias mais famosas do Estado.

Contudo, para aquelas pessoas que desejam passar o fim de ano nas praias cariocas, é preciso se preparar bem antes, já que as vagas em hotéis costumam esgotar rapidamente, principalmente aqueles que são mais próximos à orla da praia.

Por isso, para a argentina Augustina Tomé de 21 anos, foi uma surpresa a vista do quarto de hotel que ela escolheu para passar a virada com amigas, tanto que ela resolveu postar o registro no seu TikTok e atualmente o vídeo conta com mais de um milhão e meio de visualizações.

“Quando você não vê o local onde vai alugar”

Na imagem, é possível notar a amiga de quarto em frente a uma janela de cortinas fechadas, e ao abrir, a vista demonstra uma favela, também chamada de comunidade, que parece chocar as visitantes, que escrevem na postagem “quando você não vê o local onde vai alugar.“

“Fiquei três noites no Rio lá. No começo eu tinha medo porque a gente não está acostumado, mas depois a gente se acostumou e ficou tudo bem”, disse Agustina ao site La Nación.

Ela explica que chegou a pesquisar sobre a área, mas não viu que era literalmente uma favela.

Dando mais detalhes sobre a localização, a turista comenta que a entrada do hotel era em uma avenida a uma quadra da praia de Ipanema.

