Homem se depara com ‘massa’ marrom em seu quintal e se choca com descoberta (Reprodução/Redes Sociais)

Em Long Island (NY), nos Estados Unidos, um homem abriu a porta dos fundos de seu quintal em um dia de sol e liberou seus cachorros para aproveitaram o clima. Ao olhar através do espaço, percebeu uma figura marrom próxima à sua cerca traseira. Antes de conferir, colocou os cães de volta na casa e decidiu averiguar. Relato Extraído do portal The Dodo.

Assim que se aproximou, o homem estranhamente se deu conta de que se tratava de um animal noturno. Era um filhote de coruja que estava caído no local.

Assim que Frankie Floridia, resgatador de um instituto animal, chegou ao local onde a coruja estava, percebeu a surpresa contínua do morador.

“Ele nunca tinha visto uma coruja caída assim”, disse Floridia ao The Dodo. “Então ele estava nervoso.”

Embora nunca tivesse a experiência com uma coruja, Floridia se aproximou lentamente do animal para ajudá-lo e ficou encantado com os aspectos físicos do bichinho noturno.

Homem se depara com ‘massa’ marrom em seu quintal e se choca com descoberta (Reprodução/Redes Sociais)

“Ele é uma criatura majestosa”, disse Floridia. “Ele é lindo. É uma criatura tão rara de se ver.”

Veja mais:

‘Experimento’ diurno

O resgate foi tranquilo, haja vista que a coruja não resistiu em nenhum momento. Floridia ficou satisfeito com a recepção do animal e a encaminhou para tomar os devidos cuidados em um lugar especializado.

Assista ao vídeo:

Ao passar com especialistas, a coruja foi avaliada e não houve ferimentos. Aparentemente, o animal teria se separado da família e não sabia bem como encontrar comida e abrigo. No local de tratamento, a equipe de resgate ofereceu todo tipo de alimentação e suporte para o bichinho noturno.

Quando estiver pronta para voltar ao seu habitat natural, a corujinha será devolvida. De certo, o animalzinho não leva jeito para a vida diurna. Contudo, em breve poderá se alocar sob a vida noturna, contexto no qual lidará melhor no futuro.