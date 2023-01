Vídeo: alcoolizados, passageiros disputam assento no soco em voo

“Outro passageiro rebelde”. Com essas palavras um funcionário da Biman Bangladesh Airlines descreve o vídeo postado no Twitter que mostra dois passageiros trocando socos dentro do avião momentos antes da decolagem, na semana passada.

O vídeo rapidamente viralizou ao mostrar a imagem de um passageiro em pé, sem camisa, dando socos em alguém que estava sentado, após uma acalorada discussão. O rapaz sem camisa tenta retirar o outro do banco, mas não consegue.

Segundo testemunhas, os dois estavam alcoolizados, gritavam muito e brigavam pelo direito ao assento. Não se sabe exatamente o motivo deles disputarem o assento, já que as passagens são marcadas e também não há informação do que ocorreu com os dois após a briga, que só acabou quando os passageiros apaziguaram a disputa.

Another "Unruly Passenger" 👊

This time on a Biman Bangladesh Boeing 777 flight!🤦‍♂️ pic.twitter.com/vnpfe0t2pz — BiTANKO BiSWAS (@Bitanko_Biswas) January 7, 2023

Não há informações sobre a rota do voo ou o dia que ocorreu a briga e a empresa aérea preferiu não se pronunciar.

MAIS AVIÃO

Vinte e cinco passageiros a bordo de um avião russo Antonov NA-26 presenciaram na última segunda-feira cenas dignas de filme de terror quando uma das portas da aeronave se abriu em pleno voo.

A porta se abriu pouco depois do avião decolar de Yakutsk, na Sibéria, e um dos passageiros conseguiu filmar com sua câmera a porta aberta por alguns minutos. “Um homem sentado na parte traseira do avião quase foi levado pelo vento”, disse. “Ele tinha acabado de afrouxar o cinto de segurança. E ele quase foi sugado para fora do avião”, completou.

Com a despressurização do avião e todas as bagagens sugadas para fora, o piloto foi obrigado a tentar um pouso de emergência em uma pista totalmente coberta de neve, correndo enorme risco de explodir a aeronave. Por algum milagre divino, ninguém foi sugado para fora da nave e o avião conseguiu pousar em segurança.