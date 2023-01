Para ‘facilitar sua vida’, mulher tatua código digital de sua música favorita

Uma mulher foi elevada ao status de “gênio” depois de decidir tatuar o código digitalizável de sua música favorita no Spotify. Segundo ela, a tatuagem faz com que a tarefa de “pedir uma música ao DJ durante uma noitada” seja facilmente cumprida com êxito.

Conforme publicado pelo The Mirror, o caso acabou viralizando depois que o registro da divulgação do motivo da tatuagem foi publicado nas redes sociais.

Na ocasião, Fátima afirma que o código evita que ela tenha que ficar gritando o nome de sua música favorita ao pedi-la para o DJ durante uma saída para balada.

O registro, feito no México, mostra quando a jovem mostra sua tatuagem inusitada para um amigo que prontamente mostra que o código em questão é completamente funcional.

Ao registrar o código por meio de seu celular, ele é rapidamente direcionado para uma lista de reprodução no Spotify contendo a música desejada por Fátima.

Ela foi considerada um gênio!

A música preferida de Fátima chama-se “Que Ricos Cocos” e é de autoria da banda mexicana Mi Banda El Mexicano. Ao que tudo indica, ela pode ouvir a música por milhares de vezes sem se cansar de sua sonoridade.

A explicação sobre a tatuagem ficou por conta de seu amigo, Jonatan Zamora: “Fátima é fã da banda Mi Banda El Mexicano, e certa vez, enquanto estávamos em uma balada, ela pediu para tocar a música ‘Que ricos cocos’ porque estava comemorando uma viagem para Cancun”.

“Nós ficamos apaixonados pela forma como ela cantava a música e a incluímos em todas as nossas playlists de festas. Um dia ela disse que ia fazer uma tatuagem e nos surpreendeu ao mostrar que tatuou o código da música. Assim, ao chegar em uma festa ela só precisa pedir ao DJ para escanear o código”, conta Jonatan.

Em pouco tempo, diversas pessoas elogiaram a ideia de Fátima e afirmaram que pretendem fazer o mesmo para facilitar suas vidas.

“Esse é o meu tipo de garota! Ela sabe exatamente do que gosta”, comentou uma pessoa ao que outra respondeu: “Ela definitivamente está pronta para festejar a qualquer hora”.

“Ela é tão esperta que consegue tocar sua música favorita até mesmo quando está fora de si após alguns drinks”, finalizou uma terceira.