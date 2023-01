Mulher decide que o nome da filha será inspirado por aplicativo de namoro

Uma mulher grávida está passando por um momento de tensão na gestação depois que o marido foi contra o nome escolhido por ela para a primeira filha do casal. Segundo relato, o nome em questão foi inspirado pelo aplicativo de namoro por onde eles se conheceram.

Conforme publicado pelo The Mirror, a mulher, grávida de 7 meses, foi até o Reddit para compartilhar com os demais usuários o nome escolhido para a menina.

Em pouco tempo, seu relato acabou viralizando e diversas pessoas compartilharam suas opiniões sobre o nome, e grande parte delas não poupou a mãe de ler comentários duros e dolorosos.

No tópico, voltado para a discussão de assuntos relacionados com a maternidade, a mulher contou que o nome escolhido se tornou motivo de briga entre ela e o marido.

“Temos brigado por causa do nome que eu escolhi para nossa filha. Quero chamá-la de Tinderleigh porque nos conhecemos no Tinder e o aplicativo foi responsável por me ajudar a encontrar meu verdadeiro amor. Acho que isso faz desse nome a escolha perfeita para ela”, conta a mãe.

A maioria das pessoas discordou

Após revelar seus planos para o marido, a mulher foi surpreendida pela reação do homem que foi completamente contra a escolha feita por ela.

“Meu marido acha embaraçoso e não quer que as pessoas saibam que nos conhecemos no Tinder. Como posso convencê-lo de que o nome é especial para mim?”, questiona.

Em pouco tempo, as pessoas começaram a interagir com a publicação: “Meu marido e eu nos conhecemos em um aplicativo quando precisei de ajuda para fazer viagens regulares a trabalho. Acho que deveríamos dar ao nosso filho nome desse aplicativo”, comentou uma pessoa.

“Um nome como esse apenas garante que sua filha seja alvo de bullying no futuro. Sou a favor de nomes únicos e diferentes, mas isso já é demais”, comentou outra pessoa.

“Não sabemos se o seu marido tem vergonha da forma como te conheceu ou apenas do nome. É um erro de comunicação muito comum e você pode estar interpretando errado as motivações dele para recusar o nome”, comentou outra.

“De a sua filha outro nome significativo. Pode ser o nome da primeira flor que seu marido te deu, ou algo que tenha significado e não seja humilhante para a criança no futuro”, finalizou uma terceira.