Motociclistas são flagrados empinando ao redor de caixões; veja vídeo

Se há uma coisa que é um fato, esta com certeza é que cada indivíduo tem uma forma de passar pelo luto e se despedir de um ente querido, não é mesmo? No entanto, algumas expressões chamam a atenção e por tal motivo viralizam nas redes sociais.

E, trazendo um exemplo da afirmação anterior, um vídeo viralizou no Twitter e em poucos dias já soma mais de 400 mil visualizações, após mostrar a forma como dois motociclistas resolveram dizer adeus.

Na gravação, pode-se notar que ambos estão empinando suas motos ao redor de dois caixões, enquanto são acompanhados por um grande público que está no local e por uma pessoa que lamenta o fato [do falecimento] durante a narração do vídeo.

Você pode se interessar por estes conteúdos de nosso portal:

Não foram revelados detalhes sobre o local e a data em que o fato ocorreu, mas as imagens por si só demonstram o acontecido.

Ficou curioso e quer ver o vídeo que repercutiu? Confira abaixo o registro compartilhado no Twitter. (Se não conseguir visualizá-lo, não se preocupe e basta que acesse o seguinte link).

Além do caso dos motociclistas, você pode se interessar por: