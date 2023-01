Mãe decide retirar a porta do quarto do filho como forma de castigá-lo

Uma mãe decidiu tomar medidas desesperadas para impedir o filho de ter comportamentos considerados inadequados por ela. Segundo relato, feito no Reddit, foi necessário remover a porta do quarto do menino para evitar que ele fique 6 horas por dia jogando videogame.

Conforme conta o The Mirror, a mãe contou sua história de forma anônima e pediu a ajuda dos demais usuários da plataforma para determinar se teve ou não uma atitude correta em relação ao filho.

Segundo ela, o filho adolescente chega a usar cadeiras e a própria cama para bloquear a porta do quarto, impedindo a mãe e outros familiares de entrar no local.

“Quando ele não está trancado no quarto com uma barricada, ele sai gritando e me empurrando pela casa. Já tentei confiscar o notebook dele, mas ele usa qualquer coisa que tiver na mão para destrancar meu quarto e recuperar o computador”, explica a mãe desesperada.

Os bloqueios costumam durar horas

Explicando melhor sua situação, a mãe revela que os bloqueios feitos pelo filho costumam durar “horas e horas” por dia, chegando a se estender até de madrugada.

“Como ele bloqueia a porta com cadeiras ou com a cama para não podermos entrar, eu sei que a situação deixou de ser algo saudável e passou a estágio de problema”.

“Depois dele quebrar suas promessas de diminuir o tempo de jogo eu decidi agir e retirei a porta de seu quarto. No lugar eu coloquei um lençol para que ele tenha alguma privacidade. Eu devo colocar a porta novamente no quarto dele?”, questiona.

Para os usuários do Reddit, ela também pode usar outras maneiras para controlar o comportamento do filho.

“Você controla o Wi-Fi da casa, faça ele conseguir um emprego ou desempenhar alguma tarefa para ter o direito de usá-lo”, comentou uma pessoa.

“Não tente cortar direto o acesso a internet ou ao computador, comece estipulando pequenas consequências para os atos dele”, sugeriu outra.

“Eu não removeria a porta, mas o avisaria de que se continuasse arrombando meu quarto para pegar o computador sem permissão ele perderia definitivamente o acesso a ele pois eu enviaria o notebook para doação ou deixaria guardado na casa de alguém para ele não conseguir recuperar”, sugeriu uma terceira.