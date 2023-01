Em uma estrada enevoada, Rian Feldman seguia seu destino no banco do passageiro, enquanto pensava em Scout, um cachorrinho local que desapareceu há alguns dias. Durante o trajeto, ele discutiu sobre o assunto com o motorista, Scooter Belasco, quando notaram alguém saltar na estrada. Relato extraído do portal The Dodo.

Homem freia o carro imediatamente quando rosto familiar ‘pula’ da floresta (Reprodução/Instagram @uncleneilshome)

“Naquele exato momento, ela saiu correndo da floresta para a rua na frente do nosso carro”, disse Feldman ao The Dodo. “Nós dois nos engasgamos e percebemos exatamente no mesmo momento… Scooter bateu no freio e planejamos o jogo ali mesmo. Não havia tempo para pensar, porque ela estava desaparecida há três dias e sabíamos que não iríamos embora sem ela.”

A dupla que passeava pela estrada, coincidentemente, trabalha em um santuário de animais e resolveram agir naquele momento. Devido à preocupação da família de Scout, Feldman e Belasco sabiam seu papel na estrada.

Veja mais:

“Tentar pegá-la foi estressante”, disse Feldman. “A família dela estava desesperada e não tinha ideia de onde estava. Ela fugiu de nós primeiro, e eu a persegui o mais rápido que pude, enquanto Scooter me seguia no carro. Nós finalmente a alcançamos e nos agachamos para que ela se sentisse confortável em se aproximar de nós.”

Desfecho de alívio

A dupla finalmente conseguiu se aproximar do cachorro e alocá-lo em segurança no veículo. Scout foi colocada no banco de trás e “um peso enorme saiu de nossos peitos”, disse Feldman ao fechar a porta.

“Ela sorriu, olhou pela janela durante o passeio e estávamos torcendo por ela e dizendo que estava voltando para casa”, disse Feldman. “Passamos por suas placas de ‘cachorro perdido’ e lembro-me de me sentir tão aliviado que essas placas finalmente foram retiradas.”

Foi um alívio para Feldman ao ver que a família de Scout poderia tê-la novamente. Um fardo deixou suas costas naquele instante.

“A família de Scout ficou em êxtase, muito aliviada”, disse Feldman. “Eles nos abraçaram e agradeceram... Disseram que o ano inteiro deles tinha sido feito agora que o Scout voltou para casa.