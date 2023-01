Air Fryer pega fogo enquanto dona de casa preparava sua refeição

Uma mãe de 52 anos ficou horrorizada após sua Air Fryer pegar fogo enquanto ela preparava a refeição. Segundo Rebecca Sim, antes de perceber o interior do aparelho repleto de chamas ela notou um cheiro estranho e similar a plástico derretido.

Conforme publicado pelo The Mirror, Rebecca, que mora no Reino Unido, afirmou que preparava uma porção de bacon em sua fritadeira elétrica quando sentiu um cheiro forte de plástico queimado emanar do eletrodoméstico.

Assustada, ela olhou com cautela e conseguiu avistar uma pequena chama no interior do equipamento e conseguiu agir rapidamente antes que o fogo tomasse grandes proporções. Com um pano de prato molhado ela conseguiu controlar a situação enquanto levava a fritadeira para a área externa de sua casa afim de prevenir grandes acidentes.

Imagens publicadas por ela mostram o aparelho em chamas e depois completamente destruído quando as chamas foram controladas.

A fritadeira pegou fogo em pouco tempo (Reprodução / The Mirror)

Ela conseguiu evitar um acidente!

Desde que o relato de Rebecca foi levado a público, a fabricante do equipamento afirmou ter aberto uma investigação para descobrir as causas do incidente.

Em entrevista a um portal de notícias local, Rebecca declarou: “Tantas pessoas utilizam estes equipamentos e vejo que diversos amigos fazem uso constante deles”.

“Todos dizem que costumam deixar a fritadeira funcionando enquanto fazem outras tarefas domésticas por ser simples de usar. Tinha apenas 1 ano de uso e foi bem limpo, então eu não esperava”.

“Quando o bacon estava quase pronto eu puxei a bandeja para checar, foi então que percebi pequenas labaredas na parte inferior da fritadeira e fiquei preocupada porque aquilo não parecia certo”, conta.

“Foi então que percebi o cheiro de plástico e na mesma hora desliguei ela da tomada com a ajuda de uma colher de pau. Depois abafei com um pano úmido e levei para fora de casa, quando tirei o pano vi as chamas na base da fritadeira e a joguei para longe com muita dificuldade”.

“Em pouco tempo ela se consumiu em chamas e fiquei desesperada. Minha filha chegou a usar a fritadeira enquanto estava na universidade e não prestava atenção nela, mas ainda bem que eu prestei”.